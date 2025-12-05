Serie B Interregionale: GRANTORINO cerca il colpo a Empoli

Il girone d’andata della Serie B Interregionale è alle battute finali per GRANTORINO, che sabato 6 dicembre tornerà in Toscana per una nuova trasferta. La squadra di coach Comazzi sarà ospite di Computer Gross USE Basket Empoliper l’undicesima giornata del campionato.

Martedì sera GRANTORINO ha mancato l’appuntamento con la prima vittoria nella categoria. Al Palaeinaudi i gialloblù hanno ospitato Centro Tecnico BM Aretina con buone credenziali, uscendo poi sconfitti da un match che si è rivelato più complicato del previsto. La squadra di coach Comazzi ha faticato soprattutto dall’arco, da cui per oltre metà partita non ha trovato la via del canestro; un fondamentale che ha impedito a GRANTORINO di massimizzare i possessi offensivi e su cui si è deciso l’incontro. Questo sabato i gialloblù sono chiamati a risollevarsi per ritrovare fiducia e lottare ad armi pari con Empoli. GRANTORINO ripartirà dalle buone prestazioni di Obaseki, sempre più protagonista sotto canestro, e da Fracasso, best player della sfida contro gli aretini.

GRANTORINO dovrà dare il meglio di sé per impensierire gli empolesi; i padroni di casa, saldamente a metà classifica, sono intenzionati a vincere per non perdere il contatto con le formazioni di vertice. Dopo un buon avvio di campionato, i toscani stanno attraversando il momento più complicato della loro stagione con cinque sconfitte consecutive. Coach Valentino darà fiducia a Sakellariou e Cipriani, entrambi capaci di colpire con precisione dalla linea dei tre punti, e al ventenne Paluzzi, in crescita nelle ultime sfide.

Appuntamento a sabato 6 dicembre al Palasammontana di Empoli con palla a due alle ore 21:00. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Parigi Mattia (primo arbitro) e Pompei Nicolas (secondo arbitro).