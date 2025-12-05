La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 ospita Perugia

I tre punti in palio sono come sempre importantissimi, ma questa volta hanno una valenza che non è esagerato definire storica. Vincendo 3-0 o al massimo 3-1 le ragazze di coach Negro centrerebbero infatti due traguardi che riscriverebbero la storia del club. Da un lato, con tutto quel che comporterebbe in ottica Coppa Italia, avrebbero la certezza di chiudere l’andata al terzo posto in classifica precedendo Novara per quoziente set e Milano per numero di vittorie. Oltre a questo le biancoblù hanno l’occasione di stabilire i loro nuovi record di partite vinte e punti conquistati nel girone d’andata, migliorando il precedente primato di 27 punti del 2022/2023.

I due traguardi sono a portata di mano. La porta è socchiusa: bisogna attraversarla. Spirito e compagne sanno bene che non sarà semplice e dovranno vincere le resistenze di una Perugia altrettanto motivata a conquistare punti pesantissimi in ottica salvezza.

I precedenti fra i due club sono in tutto 14, con 11 successi chieresi e 3 umbri. Quattro le ex, due per parte: da un lato Anett Nemeth e Anastasia Cekulaev, dall’altro Elena Perinelli e Alessia Mazzaro.

A fare il punto alla vigilia della gara è Carola Bonafede, giovane libero che ha debuttato in biancoblù giovedì scorso a Budapest contro il Vasas e ha giocato per intero gli ultimi due set della gara di ritorno con le ungheresi.

Carola, iniziamo proprio dall’ultima partita di Coppa Cev con il Vasas. Cosa ha lasciato a Chieri?

«Sicuramente la gara di ritorno è stata molto più difficile dell’andata. Siamo state brave a portare a casa il risultato perché non era scontato: ci bastava vincere due set per passare il turno, ma comunque anche dopo il quarto set ci siamo date forza e siamo riuscite a vincere. E’ stata una cosa importante, ci ha dato consapevolezza di quello che secondo me, ma in realtà secondo tutte, dobbiamo migliorare di più in palestra».

Archiviati i sedicesimi di coppa, c’è già da pensare al campionato. Domenica al PalaFenera arriva Perugia.

«Sono sicura che non sarà una partita facile. Loro vengono a Chieri per prendere più punti possibile ma anche noi puntiamo a un risultato netto per conquistare punti preziosi per la Coppa Italia. Secondo me la cosa più importante sarà l’aggressività che dovremo mettere in campo contro una squadra che non molla niente. Attraverso l’aggressività in attacco ma anche solo nei primi tocchi potremo metterle in difficoltà».

In coppa hai fatto il tuo debutto ufficiale con Chieri. Come stanno andando questi tuoi primi mesi in A1?

«Sicuramente sono cresciuta tantissimo in ricezione grazie al lavoro che mi fanno fare in palestra. Andando a scuola al massimo, il pomeriggio dopo allenamento mi metto a fare ricezione grazie agli allenatori che rimangono di più per farmela fare. Mi sento più sicura, anche perché sto imparando nuove tecniche. Il mio percorso è all’inizio, anche se mi sento molto cresciuto so che posso ancora imparare tantissimo da Chieri e dalle ragazze più grandi che mi stanno aiutando tanto. Sono molto felice per come sto e stiamo lavorando, c’è un clima molto positivo e molto professionale, entriamo in palestra e lavoriamo un sacco senza lamentarci mai e ne sono molto felice. Cerchiamo sempre tutte di migliorarci e di spingerci l’una con l’altra».