Verso Autosped BCC Derthona-Brixia Basket

Penultimo appuntamento del girone di andata per l’Autosped BCC Derthona, che torna di scena tra le mura amiche della Facility della Cittadella dello Sport per affrontare Brescia nell’incontro valido per la 10° giornata del campionato di Serie A1 Femminile. Le Giraffe occupano attualmente il sesto posto in graduatoria, in coabitazione con Broni, a quota 6 punti in classifica, mentre Brescia (10° posto) insegue nel terzetto con Roseto e San Martino a 4 punti. La formazione allenata da Cutugno è reduce dalla sconfitta al PalaRomare di Schio nel turno infrasettimanale, mentre Brixia ha avuto la meglio di Battipaglia davanti al proprio pubblico.

FOCUS SULLE AVVERSARIE – Sono stati numerosi i cambiamenti attuati da coach Stefano Zanardi nel roster della squadra rispetto alla passata stagione. Confermate la capitana Anna Togliani, uno dei punti di riferimento della formazione lombarda, Giulia Bongiorno, che dà energia in usicta dalla panchina, e la giovane Lucrezia Scalvini, il resto del roster si è rinnovato.

Marzia Tagliamento, dopo essersi trasferita in Spagna, ha fatto ritorno a Brescia, da Alpo è arrivata Sofia Frustaci, che anche in questa nuova esperienza si sta confermando una giocatrice solida, mentre dalla A2 sono arrivate Benedetta Aghilarre (Treviso, con cui ha fatto la finale) e Martina Crippa (ex Giussano). In estate Brescia ha riportato in Italia Allanis Delboni, già vista nel nostro paese tra Spezia e Torino tra il 2022 e il 2024.

Nelle ultime gare, dopo l’infortunio patito da Alexandra Richard, la straniera che sta giocando è Anna Winkowkska, che in stagione viaggia a 14 punti e 5.5 rimbalzi di media a gara ed è reduce da tre prestazioni da oltre 20 punti nelle ultime quattro uscite. Il centro polacco è la principale terminale offensiva di Brixia, seguita da Tagliamento (12 punti) e Togliani (11.2) come giocatrici in doppia cifra di media. Ai margini delle rotazioni nelle ultime uscite Charlotte Velichova, guardia classe 2004.

LE DICHIARAZIONI – A presentare la partita che attende il BCC è stata Cornelia Fondren: «Credo che dovremo essere pronte e preparate ad affrontare tutto quello che Brescia proporrà nella partita di sabato. Se impattiamo l’incontro con energia e la fiducia che abbiamo in questo momento, penso riusciremo a disputare una buona gara».

CURIOSITÀ E INFO DELLA GARA – Francesca Melchiori (2999 e 493) è rispettivamente a 1 punto dai 3000 in carriera tra tutte le competizioni LBF e 7 dai 500 in canotta BCC.

DOVE VEDERLA – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su flima.tv.