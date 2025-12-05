La Reale Mutua Basket Torino attende Rieti al Pala Gianni Asti per l’affascinante sfida degli ex

La Reale Mutua Basket Torino arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive, un filotto importante che ha permesso alla squadra di coach Paolo Moretti di ribaltare l’inerzia di un periodo complicato. Dopo i successi con Ruvo e Roseto, il colpaccio esterno sul campo della capolista Pesaro ha rappresentato una grande prova di personalità, certificando la crescita del gruppo e restituendo fiducia e serenità all’ambiente. Alla Vitrifrigo Arena, Torino ha condotto il match con lucidità e continuità, trovando una serata estremamente produttiva in attacco, con il 50% da due punti e soprattutto il 55% dall’arco, e trascinata dai 29 punti di un ispiratissimo MaCio Teague, affiancato dalle solide prestazioni dei vari Federico Massone, Robert Allen e Matteo Schina. Una vittoria di prestigio che, come dichiarato da Massone , «dà l’entusiasmo necessario per affrontare al meglio la prossima sfida in casa contro Rieti».

Domenica, il livello dell’impegno resterà altissimo: al “Ruffini” arriva infatti una delle squadre più solide e profonde della A2. Rieti, con un record di nove vittorie e cinque sconfitte, è tra le principali inseguitrici della capolista Pesaro e rappresenta un avversario completo in tutti i reparti, reduce però dal ko esterno di Scafati che aumenterà ulteriormente la determinazione e voglia di riscatto del gruppo reatino. La gara avrà inevitabilmente un valore emozionale particolare per il pubblico torinese, che ritroverà per la prima volta da avversario coach Franco Ciani, alla guida della Reale Mutua per due stagioni, dal 2022 al 2024, con una finale promozione raggiunta nel 2023 (persa contro Pistoia). In quella occasione, Ciani era assistito proprio da Alessandro Iacozza, altro ex di giornata che ha vissuto il mondo gialloblù per ben sei anni, prima di riunirsi con il tecnico friulano a Rieti. In campo, l’ex di giornata sarà Tommaso Guariglia, protagonista proprio di quella cavalcata playoff del 2023 e costantemente uno dei lunghi italiani più produttivi della categoria.

Coach Paolo Moretti ha presentato così la partita: «Incontriamo una squadra molto ambiziosa, con grande talento, fisicità ed esperienza all'interno del proprio roster. Quello di Rieti è un gruppo profondo che propone dieci giocatori importanti, tutti in grado di incidere. Noi vogliamo competere e dovremo fare una partita dura, intensa, aggressiva, ma saranno necessari anche organizzazione ed equilibrio per contenere nel complesso una squadra che offensivamente può essere pericolosa in tanti modi diversi».

GLI AVVERSARI – SEBASTIANI RIETI

Rieti si presenta sotto la Mole come una delle formazioni più attrezzate dell’intero campionato. Le responsabilità offensive passano dal talento degli americani Darius Perry, esterno capace di accendersi in ogni momento della gara, e Jarvis Williams, lungo atletico e riferimento costante nel pick and roll. In grande evidenza, ovviamente, anche l’ex gialloblù Tommaso Guariglia, centro dalla mano morbida sia vicino al ferro che fuori dal pitturato, che sta vivendo un periodo particolarmente positivo con tre prove consecutive da oltre 15 punti. Il reparto esterni può contare sull’esperienza e il tiro di Fabio Mian, l’energia di Liam Udom e Lorenzo Piccin, mentre in cabina di regia si alternano Mattia Palumbo e Matteo Parravicini. Sotto canestro, oltre a Williams e Guariglia, la profondità è garantita dall’esperienza e dalla leadership di Davide Pascolo e dalla tenacia di Giorgio Piunti. Una squadra completa, ricca di fisicità e talento, guidata da uno degli allenatori più esperti e rispettati della categoria.

INJURY REPORT

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, impegnato nel percorso riabilitativo al ginocchio destro.

INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA PARTITA

Prima dell’inizio della gara verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli e Mabel Bocchi, figure centrali della storia dello sport italiano. Nel corso del prepartita e della serata, Reale Mutua Basket Torino sarà felice di accogliere i rappresentanti di ADMO, associazione impegnata nella sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di questo gesto che può contribuire a salvare vite e combattere malattie come la leucemia.

INFO BIGLIETTI

I biglietti per Reale Mutua Torino vs RSR Sebastiani Rieti (domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00) sono acquistabili online su Vivaticket, nei punti vendita Vivaticket oppure direttamente al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino), con apertura del botteghino domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 fino alla palla a due.

Come disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, tutti i biglietti delle gare di Serie A2 Old Wild West devono essere obbligatoriamente nominativi.

La procedura prevede che ciascun tifoso acquisti il biglietto e si presenti all’ingresso del palazzetto con il biglietto nominativo e un documento di identità valido, che verrà richiesto dal personale di controllo.

I ragazzi fino ai 14 anni devono essere accompagnati da un adulto (1 adulto ogni 2 ragazzi).

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.