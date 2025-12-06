Tuttosport.com
Quarta Giornata di Campionato Asti Padel Teams

Vincono tutte le squadre in casa nella quarta settimana di gioco del campionato di padel a squadre “Errebi Mobility” del CSI astigiano, esattamente al contrario della giornata precedente
Martedì 2 dicembre all’Asti Padel partono i Puntazos che proseguono la striscia di vittorie e rifilano un 3-0 (6-3/6-0/6-4) a i San Rock che riescono ad impensierire gli avversari solamente nell’ultimo set. Mercoledì 3 il posticipo della gara Il Pelu Padel Team-Tremòni Padel vede i primi trionfare 2-1 dopo ben 29 game giocati (6-4/6-4/3-6).

Nella stessa serata, ma all’Arena Padel Club, due incontri senza troppe emozioni: sul campo 1 i padroni di casa dell’Arena Padel Team vincono 3-0 su Asados che però tiene testa nell’ultima frazione (6-1/6-0/6-4), mentre sul campo 2 F.T.P. Soc. Coop. risale la classifica grazie al 3-0 su Bazzuca Boys (6-3/6-2/6-1) che comunque vendono cara la pelle soprattutto nel primo set, nel quale partono bene con un 3-1 a favore per poi subire la rimonta della coppia azzurra.

Giovedì 4 dicembre Uni Soluzioni ha ospitato alla Waya i temibili Bomber’s: ci sono voluti 100 minuti per attendere l’esito della partita che ha visto i padroni di casa spuntarla 2-1 solamente al terzo set (7-5/6-7/6-2).

Vedi l’incontro su Youtube: APT Asti – Uni Soluzioni vs. Bomber’s

A chiudere la quarta giornata è stato un altro incontro equilibrato, quello tra Net King Padel e Hair House Asti in casa dei primi alla Waya, terminato 2-1 con i parziali di 4-6/6-0/6-2.

Con questa vittoria Net King perde la vetta della classifica ma si piazza comunque al terzo posto a -1 dalle due finaliste dell’ultimo campionato estivo, Arena Padel e Puntazos (19). Al quarto posto troviamo F.T.P. a 15 punti che sta risalendo la china, inseguita da Uni Soluzioni (13) che ha sorpassato i Bomber’s, ora appaiati a I San Rock (12). Nella parte “Silver” della classifica troviamo Hair House (11), Il Pelu Padel Team e Tremòni a 9 punti, coi primi che precedono per aver vinto lo scontro diretto, Bazzuca Boys a 5 e Asados a 4, uniche due squadre ancora a secco di vittorie che sbloccheranno questa situazione nella prossima giornata.

Il derby della Waya per uscire dall’ultimo posto si giocherà infatti nella serata di mercoledì 10 dicembre alle ore 21:30 sul campo rosso, ma la quinta giornata si preannuncia piena di incontri interessanti: martedì 9 I San Rock se la vedranno con Il Pelu, mentre i Tremòni ospiteranno i Bomber’s. Il giorno dopo scintille assicurate tra Arena Padel Team e Uni Soluzioni nel campo 1 dell’Arena, mentre di fianco assisteremo a Hair House vs. FTP. A chiudere la giornata sarà di nuovo Net King Padel con suo incontro casalingo del venerdì e questa volta sarà big-match contro I Puntazos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

