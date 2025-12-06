Il BCC è staripante: batte Brescia e centra la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia

Vittoria estremamente convincente per qualità di gioco, intensità e precisione per l’Autosped BCC Derthona che, contro Brescia, conduce l’incontro sin dalle battute iniziali. La squadra allenata da Cutugno dilata progressivamente il proprio vantaggio, fino a piazzare l’allungo determinante nel terzo periodo di gioco. Da sottolineare i 26 assist, le cinque giocatrici in doppia cifra (14 punti e 13 rimbalzi per Kunaiyi, 13 Suarez, 11 per Fondren, Leonardi e Fontaine), il traguardo dei 3000 punti in competizioni LBF raggiunto da Francesca Melchiori e i primi due punti in carriera in A1 per Carlotta Cocuzza.. Con questo successo, le Giraffe si assicurano aritmeticamente un posto tra le otto squadre che disputeranno la Final Eight di Coppa Italia, in programma proprio alla Cittadella dello Sport dal 4 al 6 gennaio.

Primo quarto di grande livello offensivo per il BCC, che trova fluidità e precisione al tiro per allungare già in doppia cifra il proprio margine nei minuti iniziali. La reazione di Brescia arriva nella seconda metà, e riduce il gap sino al 21-15 del 10’. Nella seconda frazione, la squadra allenata da Cutugno continua a tirare con percentuali eccellenti, che arrivano grazie a condivisione della palla, e mette in campo una difesa intensa: questo mix consente all’Autosped di piazzare un break molto importante che vale il 49-30 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, il BCC alza ulteriormente il livello di intensità del proprio gioco, spaccando definitivamente la partita condividendo le responsabilità offensive: alla terza sirena il parziale è 69-33. Nell’ultima frazione, le Giraffe amministrano il margine accumulato e vincono 87-38.

Le parole di coach Orazio Cutugno: «Raggiungere la Final Eight è un premio per la squadra che ha lavorato sin dal primo giorno e allo staff per come sta lavorando. Faccio un applauso alle ragazze per l’approccio alla gara e l’intensità messa in campo nei quaranta minuti. Abbiamo incanalato bene la sfida e abbiamo mantenuto la stessa concentrazione per tutto il resto dell’incontro».

Le parole di Nathalie Fontaine: «Penso che abbiamo giocato con grande energia sin dall’inizio, mettendo Brescia in difficoltà. La vittoria è stata di squadra. Raggiungere la Coppa Italia, dopo l’inizio di anno che abbiamo avuto, è un risultato importante. Vogliamo continuare a crescere insieme come gruppo di giocatrici e divertirci nella Coppa, con l’obviettivo di provare a vincerla giocando in casa».

Autosped BCC Derthona-RMB Brixia Basket 87-38

Parziali (21-15, 49-30, 69-33)

BCC Derthona: Dotto 6, Kunaiyi 14, Fontaine 11, Conte 8, Toffolo 3, Leonardi 11, Fondren 11, Arado 6, Suarez 13, Cocuzza 2, Melchiori 2, Penna ne. All. Cutugno

Brixia: Sabatino ne, Togliani 9, Tagliamento 8, Aghilarre, Delboni, Crippa 3, Scalvini 2, Frustaci 10, Bongiorno, Winkowska 6. All. Zanardi