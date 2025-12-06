La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince e convince! Battuto il Waterpolo Milano Metanopoli

LA PARTITA

Inizia la sfida e la Reale Mutua Torino ’81 Iren si porta in vantaggio con la superiorità numerica di Colombo e raddoppia con il rigore trasformato da Novara. I ragazzi di Simone Aversa fanno il 3-0 con Lisica e trovano il massimo vantaggio con la superiorità numerica di Aichino. Il Metanopoli prova a reagire con la rete di Paletti e accorcia con Zocco al tramonto della prima frazione di gioco. Si ritorna in vasca e i gialloblù realizzano il 5-2 con Ermondi, ma i ragazzi di Binchi rispondono con Maricone. La Torino ’81 allunga sul 7-3 grazie alla doppietta di Lisica in superiorità numerica, ma il Metanopoli rialza la testa con la rete di Cristaudo per il 7-4 e con Bini, che con una doppietta, sigla il 7-6.

Al cambio vasca la Reale Mutua Torino ’81 Iren preme sull’acceleratore: Colombo realizza il +2 in superiorità numerica, Tononi fa il 9-6 e il croato Lisica trova il suo poker di giornata con il gol del 10-6. I ragazzi di Simone Aversa non si fermano e allungano sul +5 con Abate ed è ancora Abate a trovare la rete del 12-6. Si ritorna in vasca per l’ultimo quarto e la Torino ’81 aumenta il proprio vantaggio con Novara. Il Metanopoli risponde con le reti di Sarno e Maricone in superiorità numerica che segnano il 13-8, ma è ancora Novara a firmare il +6. I lombardi reagiscono con Dani per il 14-9, ma i gialloblù non ci stanno e trovano il 15-9 con Tononi, il +7 con Ettore Novara e, infine, Luca Coccia segna la rete finale del 17-9 che chiude il match.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine dell’incontro: «Tre buoni punti con un risultato rotondo che nasconde un po' di fatica patita nei primi due tempi dove potevamo chiudere con maggior margine, invece li abbiamo fatti rientrare. Siamo stati più cinici nel terzo tempo dove abbiamo prodotto il break decisivo che ha "smontato" la Metanopoli che ha mollato nell'intensità del gioco. Sono contento della prestazione dei nostri senatori: Aldi, Colombo, Costa, Ermondi, Novara, Lisica, febbricitante, e Tononi, però poi a ruota anche i giovani hanno contribuito alla vittoria della squadra. Adesso ci riposiamo due giorni e da martedì prepareremo la partita contro il Bergamo».

Le parole di Marco Raviolo: «Risultato importante, adesso due giorni di riposo poi testa alla prossima partita contro il Bergamo, che avremo la fortuna di ospitare alla Monumentale pur giocando fuori casa per l’indisponibilità della loro piscina. Tornando alla partita mi sono piaciuti tutti i ragazzi in particolare i più giovani. Infine, voglio ringraziare Paolo Moretti, allenatore del Basket Torino, che è venuto a trovarci, ricambieremo con piacere la visita alla prima occasione».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – WATERPOLO MILANO METANOPOLI 17-9

Parziali (4-2; 3-4; 5-0; 5-3)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 4, Abate 2, Tononi 2, Romeo, Coccia 1, Costa, Ermondi 1, Cassia, De Luca, Novara 4, Colombo 2, Romanazzi, Aichino 1. All. Aversa.

WATERPOLO MILANO METANOPOLI: Rossa, Paletti 1, Vismara, Sfogliano, Andaloro, Dani 1, Sarno 1, Cristaudo 1, Bini 2, Maricone 2, Mugnaini, Fontana, Cardona, Zocco 1. All. Binchi.

GLI ARBITRI: ROVANDI – RENZUTO IODICE

LE NOTE: Usciti per limite di falli Sfogliano (M), Sarno (M), De Luca (T) e Cristaudo (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino 12/18 + 2 rigori e Milano 2/11 + un rigore. Lisica (T) fallisce un rigore (palo) nel primo tempo. Dani (M) fallisce un rigore (fuori) nel primo tempo. Spettatori 200 circa.