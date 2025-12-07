GranTorino lotta alla pari, ma nel finale passa Empoli

A GRANTORINO non basta una buona prestazione per espugnare il Palasammontana di Empoli. L'undicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale si chiude con la decima sconfitta stagionale per GRANTORINO , che ha ceduto a USE Computer Gross Empoli con il punteggio finale di 85-69 . La squadra di coach Comazzi ha lottato con determinazione chiudendo l'intervallo in vantaggio, subendo poi la fuga dei toscani nella seconda parte. Best player dei gialloblù è stato Fracasso (19 punti, 10 rimbalzi).

LA GARA

GRANTORINO entra in campo con energia e costringe Empoli a inseguire. Dall'arco i gialloblù colpiscono con maggior sicurezza rispetto alle scorse uscite e vengono premiati con il +6 provvisorio. Complice anche l'uscita anticipata di Barla, che fino a quel momento aveva brillato con 7 punti, nel finale di primo quarto Empoli torna sotto grazie a Paluzzi e chiude il periodo sul 20-23. I toscani trovano fiducia e nel secondo quarto allungano sul +7 con Sakellariou. Dall'altra parte GRANTORINOnon lascia scappare i padroni di casa: Fracasso e Pizzaia firmano il pareggio sul 36-36 e tengono in corsa GRANTORINO con due triple negli ultimi minuti che valgono il sorpasso prima della pausa lunga (44-45).

Nel secondo tempo emerge l'esperienza dei padroni di casa, che minuto dopo minuto riescono ad arginare l'azione offensiva di GRANTORINO. Il rientro in campo sorride ai gialloblù, che vanno avanti con un parziale di 0-7, ma una volta in vantaggio qualche errore di troppo consente a Empoli di recuperare un match che sembrava sfuggito: Sakellariou guida i toscani con un parziale di 14-0 e ribalta l'inerzia della sfida a proprio vantaggio. GRANTORINO si ritrova solo nei possessi finali del terzo quarto con Obaseki e Fracasso che limitano il passivo (67-59). Nell'ultimo quarto GRANTORINO crede nella rimonta e riduce ancora il distacco a sei lunghezze. Empoli non si scompone e contiene l'assalto gialloblù: Tosti riporta i biancorossi sulla doppia cifra di vantaggio, poi è Rosselli a salire in cattedra con una tripla che chiude i conti. Alla sirena il punteggio è 85-69.

IL PROSSIMO MATCH

GRANTORINO tornerà in campo sabato 13 dicembre alle 19:00 per la sfida casalinga al Palaeinaudi di Moncalieri contro Elah Acquario di Genova.

TABELLINI

USE Computer Gross Empoli - GRANTORINO Basketball Draft 85-69

Parziali (14-19, 12-22, 13-13, 24-24)

USE Computer Gross Empoli: Ciano 8, Baldacci, Sesoldi ne, Rosselli 3, Sakellariou 21, De Leone 12, Marini, Tosti 12, Giantini, Soviero 15, Paluzzi 4, Regini 10. All. Valentino.

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio, Ficetti 6, Bertaina 5, Pizzaia 14, Spetz, Losito, Fracasso 19, Giglio, Mancino 3, Grillo 9, Barla 7, Obaseki 6. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.