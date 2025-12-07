Bertram Derthona Tortona, dopo la sosta c’è la trasferta con la Virtus Bologna: “Una sfida dal grande fascino”

Dopo una sosta per le Nazionali che ha visto impegnati quattro membri della Bertram, la squadra di Mario Fioretti riparte da una trasferta difficile sul campo dei Campioni d’Italia della Virtus Olidata Bologna, in programma lunedì 8 dicembre alle 18:30 (diretta su LBATV, Cielo e Sky Sport Basket).

Nel corso della sua storia, il Derthona non è mai riuscito ad emergere vittorioso dal campo dei felsinei, che dall’ultima vittoria in EuroLega contro Dubai hanno ritrovato la Virtus Arena. La Bertram cercherà di interrompere una striscia di risultati negativi che vede la Virtus avanti 11-0 nei confronti a Bologna.

Come arrivano le due squadre?

Alla vigilia della sosta e della gara disputata dalla Nazionale italiana contro l’Islanda alla Nova Arena, il Derthona non era riuscito a prolungare la striscia di risultati utili ottenuti in casa. Nella nona giornata di campionato, infatti, i bianconeri erano stati sconfitti 90-98 dall’Umana Reyer Venezia, rimanendo al quarto posto in classifica con un record di 6-3.

Dopo essere andata vicina alla vittoria esterna con il Fenerbahce, la squadra allenata da Dusko Ivanovic si è confermata in casa contro Dubai in EuroLega. In campionato, invece, ha vinto le ultime sei sfide disputate, sconfiggendo la Pallacanestro Cantù 89-77 lontano da casa prima della sosta. Dopo la vittoria della Pallacanestro Brescia sull’UNA Hotels Reggio Emilia, la Virtus Bologna cerca invece il nuovo aggancio in testa alla classifica.

Virtus Olidata Bologna al microscopio

La Virtus Bologna ha vissuto un’estate di cambiamenti, salutando alcuni elementi chiave del roster felsineo nel passato recente come Marco Belinelli – a cui verranno dedicate diverse iniziative proprio nella gara di lunedì sera -, Tornike Shengelia e Isaia Cordinier.

Dopo aver cucito il tricolore sul proprio petto, i bianconeri hanno dato via a una serie di nuovi acquisti, portando a Bologna il miglior scorer di EuroLega Carsen Edwards (14.6 punti di media in LBA), il talento in rampa di lancio Saliou Niang e volti noti in Europa come Luca Vildoza e Alen Smailagic. Da segnalare, inoltre, l’arrivo sotto le Torri di Derrick Alston, Karim Jallow e Aliou Diarra.

Mostrando una versione di sé ricca di versatilità, la Virtus può contare sul miglior Offensive Rating (122.9) del campionato, con la Bertram Derthona Tortona (120.8) subito dietro. I bolognesi, inoltre, sono la miglior squadra per assist (21.8) e percentuale da due punti (60.4%) in LBA.

Il punto di Andrea Vicenzutto

Come di consueto, uno degli assistenti di Mario Fioretti presenta la sfida. Dopo la sosta delle Nazionali, Andrea Vicenzutto si sofferma sul rientro in gruppo dei quattro convocati: Tommaso Baldasso (Italia), Dominik Olejniczak (Polonia), Joonas Riismaa (Estonia) e Christian Vital (Armenia).

«La squadra si è ricompattata in tutti gli elementi in maniera proficua. Chiaramente c’è stato uno sforzo fisico maggiore da parte di chi ha giocato delle partite rispetto a chi non ha giocato, ma giocare per il proprio Paese ti esalta talmente tanto che quando ritorni non puoi non essere un giocatore migliore.»

«Sono sicuro che questo abbia aiutato i nostri giocatori a trovare stimoli nuovi. La squadra rientrando si è allenata molto bene tutta la settimana e siamo riusciti, anche grazie al fatto che giocheremo lunedì, un giorno in più rispetto alla settimana standard, a dare riposi corretti a tutti quanti», dice.

La partita contro i bianconeri è una di quelle che segni sul calendario. «Giocare contro una tra le squadre migliori del campionato non vedo come possa non essere uno stimolo. Si tratta di una partita in cui vogliamo dare il nostro meglio, perché nessun risultato è scontato in questo campionato. Sarà una sfida dal grande fascino, che si gioca con grande piacere anche data la tradizione dell’avversario», afferma.

«La Virtus è cambiata quest’estate, è vero, anche se ha mantenuto un nucleo di giocatori abbastanza importante. È una squadra che sa benissimo dove andare, che può applicare tutto il suo talento sia in difesa che in attacco. Li abbiamo già affrontati [nell’Opening Game della Nova Arena], sappiamo di cosa possono essere capaci mettendo impatto fisico nella partita.»

«Dovremo anche limitare, ovviamente, i loro giocatori di talento, in primis [Carsen] Edwards, [Matt] Morgan e [Luca] Vildoza, che sono il barometro di tante delle loro partite; metteremo su di loro la nostra lente di ingrandimento per provare a portare a casa il risultato in un campo molto difficile».