Torino non si ferma, battuta anche la Sebastiani Rieti degli ex

Sempre più in fiducia. La Reale Mutua Basket Torino non si ferma ed estende a quattro la sua serie di vittorie consecutive: dopo il colpaccio in casa della Vuelle Pesaro, gli uomini di coach Moretti si confermano anche tra le mura amiche del Pala Gianni Asti, battendo la Sebastiani Rieti guidata dall’ex coach gialloblù Franco Ciani. Torino si gode il miglior Teague della stagione finora, che dopo la prestazione da 29 punti a Pesaro si è ripetuto con altri 25. Al di là dei numeri, il prodotto di Baylor sta mostrando una maggior intraprendenza e fiducia, rendendosi sempre più un fattore per Torino, così come è determinante per Torino anche la crescita di Matteo Schina, ancora in doppia cifra con 13 punti. Con una convinzione sempre crescente, la Reale Mutua ha così conquistato un’altra vittoria di carattere contro una delle squadre meglio attrezzate del campionato, pur priva di uno straniero a seguito della recente decisione di mettere fuori roster Jarvis Williams. Il risultato è 82-72, Torino mette a pari il bilancio in classifica a 8 vittorie e altrettante sconfitte e continua a migliorare la propria situazione in classifica, all’inseguimento della zona playoff, in vista della sfida in trasferta a Cremona di domenica prossima.

QUINTETTI

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Rieti: Palumbo, Perry, Udom, Piunti, Guariglia

Partenza ad alti ritmi con entrambe le squadre che cercano fin da subito di accelerare in transizione, Torino cavalca un buon avvio di MaCio Teague, autore di 9 punti nella prima frazione, ma anche la Sebastiani entra bene in partita con l’americano Perry. Il risultato è un primo quarto in equilibrio, con la Reale Mutua avanti 19-17.

Torino in difficoltà in apertura di secondo quarto, con Rieti che aumenta l’intensità difensiva, con Robert Allen che fatica a sbloccarsi a causa dell’attenzione speciale che gli è riservata dalla difesa reatina. La squadra di coach Ciani così allunga e trova la doppia cifra di vantaggio sul 24-35. Torino però reagisce, Allen entra definitivamente in partita mettendosi in ritmo dall’arco e in poco tempo i gialloblù riescono a ricucire lo strappo. Alla pausa lunga Rieti è avanti 39-40.

La Reale Mutua mette la freccia e trova il sorpasso in avvio di terzo quarto con Allen sempre caldo da fuori per continuare ad aprire il campo e colpire. Dall’altra parte l’ex di giornata Tommaso Guariglia continua la sua striscia di prove offensive consistenti, facendo valere il suo talento nel pitturato e fuori dall’arco. All’ultima pausa Rieti sempre avanti 57-62.

Prima MaCio Teague, poi capitan Schina: Torino sempre lucida all’inizio dell’ultima frazione, la difesa regge e così i gialloblù piazzano un importante parziale di 12-2 per ribaltare e allungare sul +5, costringendo coach Ciani al timeout sul 69-64 a 6 minuti dalla fine. Il minuto dell’ex tecnico gialloblù contribuisce a poco, perché Teague è ispiratissimo e sale oltre quota 20 per tenere vivo il parziale torinese e per portare i suoi in doppia cifra di vantaggio. Arriva però la reazione reatina con Guariglia e Piunti: a un minuto e mezzo dalla fine il gap è di soli 6 punti (78-72). Ci pensa però l’MVP di serata, MaCio Teague, a chiudere i conti con il colpo del ko. Finisce 82-72.

Coach Moretti nel postpartita: «Sono davvero contento e soddisfatto per la prova del mio gruppo. Abbiamo giocato 35-36 minuti di pallacanestro di alto livello per battere una squadra solida e ben allenata. Abbiamo avuto un paio di momenti di flessione in cui eravamo in difficoltà, ma siamo riusciti a recuperarli con grande carattere e una fiducia sempre in crescendo.»

Reale Mutua Torino - RSR Sebastiani Rieti 82-72

Parziali (19-17, 20-23, 18-22, 25-10)

Reale Mutua Torino: Macio Teague 25 (8/11, 2/4), Robert Allen 20 (4/10, 3/5), Matteo Schina 13 (3/3, 2/5), Federico Massone 7 (2/6, 1/4), Marco Cusin 6 (2/3, 0/0), Davide Bruttini 4 (1/3, 0/0), Umberto Stazzonelli 4 (1/1, 0/1), Giovanni Severini 3 (0/0, 1/2), Lorenzo Tortu' 0 (0/2, 0/1), Success Eruke 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Robert Allen 10) - Assist: 16 (Macio Teague 7).

RSR Sebastiani Rieti: Tommaso Guariglia 17 (5/9, 2/4), Liam Udom 14 (5/9, 1/2), Giorgio Piunti 13 (5/5, 1/2), Darius Perry 10 (2/4, 1/6), Mattia Palumbo 4 (2/5, 0/0), Davide Pascolo 4 (2/4, 0/1), Matteo Parravicini 3 (0/2, 1/2), Fabio Mian 3 (0/1, 1/2), Lorenzo Piccin 2 (1/3, 0/1), Alessandro Paesano 2 (1/1, 0/0). Tiri liberi: 5 / 8 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Tommaso Guariglia 9) - Assist: 18 (Darius Perry 5).