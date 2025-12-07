Cuneo lotta ma la corazzata Verona porta a casa la vittoria

I cuneesi non conoscono ponti lunghi se al palazzetto gioca la SuperLega. In questa domenica antecedente l'Immacolata, di fronte a 3.069 spettatori, sono scesi in campo i padroni di casa della MA Acqua S.Bernardo Cuneo e i gialloblu della Rana Verona .

Il primo set è da subito molto equilibrato, i biancoblù restano attaccati a Mozic e compagni, trovando anche la parità al 21° punto. Una discutibile scelta arbitrale di portata sancisce il 25-22 per la Rana Verona, che si aggiudica il primo parziale con 3 punti di differenza dati da errori dei cuneesi.

La seconda frazione vede in campo gli stessi sestetti e la stessa determinazione da ambo i lati del campo. Anche in questo inizio i direttori di gara si rendono protagonisti, ma i biancoblù mantengono il focus e il gioco procede punto a punto. Verona allunga sul finale e si porta avanti 2-0 con il parziale di 25-20.

Il terzo e ultimo set vede solo una lieve flessione centrale, dove il gap aumenta a favore dei gialloblu, poi si conclude con lo stesso parziale del precedente (25-20) e il match è dei veneti per 3-0.

Eletto MVP del match il regista Micah Christenson premiato da Sergio Giaquinta e dal Dott. Fabbri di Dental Feel, sponsor del match day.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlaček e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Soli schiera: Christenson palleggio, Darlan opposto, Cortesia e Vitelli al centro, Keita e Mozic schiacciatori; D’Amico (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Siamo una squadra che deve vivere di ricezione e cambio palla, di qualche difesa importante e quest’ultime è più facile farne se sei molto in fiducia in campo. Oggi è stato un qualcosina in più, abbiamo fatto abbastanza bene, non è ancora sufficiente al di là della gara di oggi che abbiamo incontrato una squadra che ha vinto meritatamente, ci ha messo sotto e ha giocato in maniera molto, molto intelligente contro di noi».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Domenica 21 dicembre alle ore 17.00 nuovamente in casa, contro Cucine Lube Civitanova. Prevendita su Liveticket.it

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Rana Verona 0-3

Parziali (22-25/20-25/20-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 18, Stefanović 4, Codarin 4, Sedlaček 11, Zaytsev 5; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo, Bonomi, Sala, Oberto. N.e. Giraudo, Copelli, Colasanti (L2).

All.: Matteo Battocchio

Aiuto All.: Mauro Rizzo

Aiuto All.: Fabio Genre

Ricezione positiva: 38%; Attacco: 55%; Muri 2; Ace 5.

Rana Verona: Christenson 2, Darlan 12, Cortesia 6, Vitelli 6, Keita 12, Mozic 10; D’Amico (L1); Planinsic, Sani. N.e. Valbusa, Gironi, Bonisoli, Glatz, Zingel (L2).

All.: Fabio Soli

II All.: Matteo De Cecco

Ricezione positiva: 57%; Attacco: 62%; Muri 10; Ace 3.

Durata set: 26’, 27’, 24’.

Durata totale: 77’.

Arbitri: Rocco Brancati, Alessandro Rossi, Antonio Giovanni Marigliano.