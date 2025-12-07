Eurogymnica: 8 Titoli Italiani a Rimini 

La versione invernale di una grande manifestazione promozionale di ginnastica che dura 4 giorni, questo è "Ginnastica in festa", confronto agonistico che vede scendere in pedana migliaia di ginnaste e ginnasti di molte discipline federali. Un record che si realizza di anno in anno, a Rimini, presso l'infinito quartiere fieristico, trasformato per l'occasione in campi di gara utilizzati per circa dodici ore al giorno e sui quali le ginnaste di Eurogymnica della sezione Silver non perdono occasione per arricchire il palmares societario, di stagione in stagione.

L'edizione 2025 della Winter edition (esiste anche una versione estiva, vien da sè, la Summer edition) ha fatto guadagnare diversi Titoli Italiani e poi un'altra cascata di medaglie che ha collocato il club del presidente Nurchi tra i più performanti.

Giusi Fasano, responsabile della sezione Silver di Eurogymnica, ed il suo staff, hanno presentato una rappresentativa molto competitiva, salita sul podio in Romagna non solo grazie alle atlete più esperte del sezione ma anche alle più giovani leve.

Tra le prime, è stata Elena Viale a far saltare il banco e a incassare tre titoli italiani. La torinese, che già lo scorso anno si era laureata campionessa italiana al cerchio, si è ripetuta con lo stesso attrezzo (12,00) tra le Senior 2 LD, vincendo anche quello alla Fune (11,650) ma soprattutto dominando il prestigioso All Around (23,650), il concorso generale, somma di entrambi gli attrezzi. Sfiorato il podio da Nadia Gennari.

Sulla scia della Viale, Virginia Perlo, tra Senior 1 LD, ha a sua volta conquistato il tricolore nell'All Around (24,075), bissato al Cerchio (12,150) ed arricchito dal bronzo alla Palla (11,925).

Al palla Eurogymnica ha piazzato una seconda ginnasta sul podio, Alessia Cioffi, argento (12,050), così come al Cerchio, Alice Guermani, bronzo (11,875), colorando tutti i gradini di blu.

Titolo Italiano poi per Sofia Bisbano al nastro (11,850), che si piazza quarta nell'All Around e vince il bronzo alle clavette (11,525).

Tra le più giovani, bel bronzo nell' All Around di Maria Sofia Rivera Castillo (23,875) tra le A3, che si ripete al Corpo libero (11,000) e vince anche un argento alle clavette (12,875).

Un altro Titolo Italiano è arrivato invece grazie ad Alysea Bianco al Corpo libero, oro con 11,025 al quale si è aggiunto il bronzo al Cerchio (13,100) di Carola Magagna.

Lara Ostello, vince l'argento alla Fune (10,050) tra le J2 LD mentre Melania Criscione vince il bronzo nella specialità clavette (12,000).

A chiudere in bellezza la trasferta romagnola, l'oro di Arianna Lazzara alle Clavette (9,875) Campionessa italiana tra le A5 delle LC2.

Il medagliere finale elenca dunque 8 Titoli Italiani, 3 argenti e 7 bronzi.

Alle portacolori di Eurogymnica resta un'ultima fatica, la finale nazionale di Insieme che si terrà il prossimo weekend ad Ancona e poi, finalmente, i festeggiamenti il natalizi, con la grande manifestazione al Pala200 di Settimo, prevista per il 21 di dicembre".