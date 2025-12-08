Club76: i risultati del weekend

Le ragazze di coach Nicola Negro in Serie A1 ieri hanno nuovamente vinto 3-0 in casa contro Perugia (25-22, 25-14, 25-15). Terzo posto in classifica davanti a Novara per quoziente set e Milano per numero di vittorie, e nuovi record di vittorie (10) e punti (29) al termine del girone d’andata migliorando i precedenti primati del 2022/2023.

In Serie B1, il Club ’76 Fenera Chieri ha perso 3-1 contro Volley Parella Torino (25-19, 25-19, 22-25, 25-21). Chieri gioca una partita senza troppa convinzione e perde una gara che poteva e doveva avere un altro esito. Contro Parella le ragazze di coach Moglio cercano di dominare gli scambi, ma Parella è più solida e concentrata. Top scorer per Chieri Occelli con 12 punti, seguita da Faleschini con 10 e Boufandar con 9. Prossima gara domenica 14 dicembre alle 17,30 al PalaFenera contro Volley Academy Volpiano.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti vince 3-0 contro Libellula VAB (25-23, 25-18, 25-23). Partita difficile; molta fatica a trovare la giusta concentrazione per sviluppare il gioco. Nonostante tutto, il team prende ancora l'intera posta in gioco.

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno vinto al tie break, 3-2 contro Turintech Chisola Volley (22-25, 18-25, 25-21, 25-15, 15-12). Risultato importante per le giovani “clubbine”; sotto di due set, sono riuscite con caparbietà e unità di squadra a ribaltare le sorti del match, rimanendo saldamente a metà classifica.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley cede 3-0 contro Monviso Volley Pinerolo (25-20, 25-23, 25-21). Prestazione positiva, nonostante la sconfitta, contro una squadra leggermente più organizzata ed efficiente.

Infine, in Under 13 il Club’76 Fenera Chieri Gold si fa bottino pieno, 0-3 contro Newvolley Carmagnola L&L Arredamenti (12-25, 17-25, 17-25). Punteggio pieno per le “clubbine”, che si aggiudicano tre punti importanti per consolidare la testa della classifica, senza incontrare troppa resistenza da parte delle avversarie.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 5 dicembre

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Volley Langhe ASD vs Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti 2-3

Sabato 6 dicembre

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti vs PVB Canelli Cime Careddu Bosca 0-3

Domenica 7 dicembre

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti vs PVB Canelli Cime Careddu Bosca 3-0

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Volley Cherasco vs Club76 Playasti 3-0

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: PGS El Gall Borio Macchine Agricole vs Club76 MTS Santena 3-2

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Club76 Playasti vs PGS Jolly 0-3

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs Lab Travel Cuneo 3-0

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Bianca vs Villanova & Mon.Vi 3-0

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: RS Volley Racconigi vs Club76 Playasti Blu 2-3