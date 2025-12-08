Fulgor Basket: contro la Gema partita perfetta

Annichilita la T-Gema 100-92 al Pala Cipir. Avvio di partita sprint per la Paffoni, che colpisce a ripetizione per l’8-0 dopo 2’. Progressione rossoverde fino al 17-2 targato Misters: Andreazza inserisce Acunzo ed il suo impatto è ottimo per il 19-12 del 6’. Finale di quarto ancora di marca cusiana con 5 di Baldini per il 29-20 del 10’. Nel secondo quarto super Sacchettini, che ne mette 6 di pregevole fattura: Omegna riscappa a +12, Jacskon non ci sta ma Di Meco e Mister rimettono il turbo per il 49-36 del 20’. Si ricomincia e la Gema prova il massimo sforzo per ricucire, arrivando a meno 8. Ma la Paffoni risponde subito presente: Balanzoni è un fattore, Di Meco un professore e la squadra di Eliantonio torna a ruggire. Massimo vantaggio con un piazzato di Baldini (69-52), 79-64 al 30’. Ultimo quarto che scorre via senza particolari sussulti, anche se la squadra di Eliantonio prova a complicarsi la vita: 87-78 con dardo di D’Alessandro a meno 5’, ma Balanzoni segna il canestro che ridà sicurezza e fiducia ai suoi. La Gema negli ultimi secondi arriva a -6, ma ormai è tardi: finisce 100-92.