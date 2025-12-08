Fulgor Basket: contro la Gema partita perfetta

Annichilita la T-Gema 100-92 al Pala Cipir. Avvio di partita sprint per la Paffoni, che colpisce a ripetizione per l’8-0 dopo 2’. Progressione rossoverde fino al 17-2 targato Misters: Andreazza inserisce Acunzo ed il suo impatto è ottimo per il 19-12 del 6’. Finale di quarto ancora di marca cusiana con 5 di Baldini per il 29-20 del 10’. Nel secondo quarto super Sacchettini, che ne mette 6 di pregevole fattura: Omegna riscappa a +12, Jacskon non ci sta ma Di Meco e Mister rimettono il turbo per il 49-36 del 20’. Si ricomincia e la Gema prova il massimo sforzo per ricucire, arrivando a meno 8. Ma la Paffoni risponde subito presente: Balanzoni è un fattore, Di Meco un professore e la squadra di Eliantonio torna a ruggire. Massimo vantaggio con un piazzato di Baldini (69-52), 79-64 al 30’. Ultimo quarto che scorre via senza particolari sussulti, anche se la squadra di Eliantonio prova a complicarsi la vita: 87-78 con dardo di D’Alessandro a meno 5’, ma Balanzoni segna il canestro che ridà sicurezza e fiducia ai suoi. La Gema negli ultimi secondi arriva a -6, ma ormai è tardi: finisce 100-92.
Paffoni Fulgor Basket Omegna – La T Tecnica Gema Montecatini 100-92
Parziali (29-20, 20-16, 30-28, 21-28)
Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 22 (4/5, 2/9), Manuel Dimeco 15 (2/3, 2/3), Emanuele Trapani 14 (3/4, 2/4), Jacopo Balanzoni 12 (5/7, 0/0), Giacomo Baldini 11 (2/4, 1/4), Alessandro Voltolini 8 (3/3, 0/1), Michael Sacchettini 8 (4/5, 0/0), Flavio Gay 6 (0/2, 2/6), Federico Casoni 4 (2/2, 0/0), Tobia Strino 0 (0/0, 0/0), Kalyan Angelori 0 (0/0, 0/0), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 23 / 30 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Jacopo Balanzoni 6) – Assist: 23 (Andris Misters 7).
La T Tecnica Gema Montecatini: Darryl Jackson 26 (3/5, 3/8), Mattia Acunzo 17 (6/10, 1/5), Andrea Bargnesi 16 (4/6, 2/9), Lorenzo D’alessandro 12 (1/2, 2/5), Jacopo Vedovato 8 (3/3, 0/0), Francesco Fratto 6 (3/6, 0/0), Kristofers Strautmanis 4 (1/2, 0/0), Lorenzo Passoni 3 (0/0, 0/0), Federico Burini 0 (0/1, 0/2), Gianmarco Gulini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Del vigna 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 26 / 31 – Rimbalzi: 34 13 + 21 (Mattia Acunzo 12) – Assist: 17 (Andrea Bargnesi, Federico Burini 4).