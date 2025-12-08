Dal 5 all’8 dicembre le ginnaste del settore Silver, accompagnate dalle tecniche Valeria Longato e Lara Masso, sono state protagoniste a Rimini in occasione della Ginnastica in Festa – Winter Edition, conquistando due medaglie di bronzo e una d’argento. Venerdì 5 dicembre, per il settore agonismo Silver categoria LE, l’elegantina Sara Allegri (Allieva 4) ha ottenuto il 3º posto alla palla, mentre Sofia Palazzolo (Senior 3) si è laureata vicecampionessa al cerchio, chiudendo quinta all-around. Lunedì 8 dicembre è arrivato un altro importante podio con Maia Milanese (Junior 1 – Silver LB), che ha conquistato la medaglia di bronzo alla fune, classificandosi inoltre sesta alla palla e nona all-around su 99 ginnaste. Un weekend ricco di soddisfazioni, che conferma crescita, impegno e qualità delle nostre elegantine.