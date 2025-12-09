Che settimana per il settore giovanile degli Storm Pinerolo , e non solo! Mercoledì, ad Aosta, l’ Under 14 è scesa in campo con la determinazione di una squadra consapevole del proprio valore. Contro i padroni di casa valdostani i ragazzi non hanno lasciato spazio ai dubbi: grinta, decisione e un ottimo gioco di squadra li hanno guidati verso il brillante successo per 3-8 . Una prestazione convincente, che conferma la loro crescita costante e la capacità di lottare fino all’ultimo cambio.

Nel weekend è stato invece il turno dei più piccoli: l’Under 8 ha vissuto il primo vero palcoscenico della stagione partecipando al torneo Ciaz di Torre Pellice. Emozioni, sorrisi e grande entusiasmo hanno accompagnato ogni momento della giornata, regalando a tutti i piccoli hockeisti un prezioso bagaglio di esperienza e divertimento – quello autentico, che solo uno sport di squadra sa offrire.

E non solo: gli U14 convocati per il torneo di Bressanone, selezionati per indossare la maglia del Comitato Piemonte, hanno portato sul ghiaccio energia, spirito combattivo e coesione. Due giorni intensi, ricchi di partite ed emozioni condivise, che hanno contribuito alla crescita sia sportiva che personale.

Lunedì 8 dicembre gli Storm Pinerolo IHL1 sono tornati sul ghiaccio di casa, dove hanno dovuto arrendersi al Chiavenna, incassando una sconfitta con il risultato di 2-6 per i lombardi.