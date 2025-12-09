MTS SER Santena: un'altra pesante sconfitta 

Un'altra pesante sconfitta per la MTS SER Santena in trasferta a Castellanza contro il Duo Volley , in questo momento quinta in classifica. Formazione compatta e solida quella di casa, che lascia pochi sprazzi di gioco e speranze a Destefanis e compagne, che solo a sprazzi hanno fatto vedere del bel gioco.

Nel primo set coach Demichelis schiera Venco in regia, Nardoianni opposto, Destefanis e Cadamuro in centro, Visciano e Frascella in banda, Lazzarin libero. Fin dai primi scambi si vede una squadra in difficoltà soprattutto in difesa e a muro, completamente in balia del palleggio avversario. In svantaggio di 7 punti coach Demichelis prova con un doppio cambio: Di Blasi e Marino al posto di Venco e Nardoianni, ma la situazione non cambia e il primo parziale è tutto a favore delle padrone di casa per 25-13.

All'inizio del secondo set l'allenatrice santenese cerca di sollecitare e spronare la propria formazione e qualche nota positiva si vede perchè le due formazioni riescono a giocare alla pari fino all'11-12, quando il Duo volley mette a segno un parziale di tre punti. Entra quindi Ponassi al posto di Frascella per il classico "giro dietro" per dare un po' più di stabilità alla ricezione e soprattutto la difesa, ma le padrone di casa ancora una volta schiacciano sull'acceleratore andando a chiudere il parziale sul 25-16.

Anche nel terzo set Vione è in pianta stabile al posto di Cadamuro ma anche in questa frazione la musica non cambia. Nonostante il coach di casa faccia diversi cambi le santenesi non riescono a reagire ed imporre un minimo di resistenza così lasciano anche il terzo ed ultimo set con un netto 25-13. La prossima sfida delle santenesi sarà nuovamente in trasferta sul difficile campo di Rivarolo, in questo momento terzo in classifica.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 9

DATACHROMLAB CASTELLANZA VA - MTS SER SANTENA 3-0

Parziali (25-13, 25-16, 25-13)

MTS SER SANTENA: Vasca, Visciano, Cadamuro 1, Vione 4, Venco 2, Nardoianni 7, Marino, Di Blasi 2, Ponassi, Destefanis (k) 5, Frascella 5. Liberi: Lazzarin. Allenatori: De Michelis, Romero.