Finalmente il primo campo da basket ad Alba: inaugurata questa mattina la nuova palestra

Una nutrita delegazione delle associazioni di pallacanestro albesi (Olimpo Basket Alba, Campus Basketball e Twin Towns) è stata presente all’inaugurazione della nuova palestra scolastica dei licei Artistico e Scientifico
1 min
Finalmente il primo campo da basket ad Alba: inaugurata questa mattina la nuova palestra

È un momento storico: dopo oltre 70 anni di attesa ecco ad Alba il primo (ed unico) campo con misure regolamentari (28mx15m) da basket!
Si tratta di un’opera realizzata dalla Provincia coi fondi del PNRR ed al taglio del nastro di questa mattina sono stati presenti tutte le autorità, dal Presidente della Provincia Robaldo, che ha fatto gli onori di casa, al Presidente della Regione Cirio, al Sindaco di Alba Gatto.

Restiamo in attesa delle ultime sistemazioni e delle procedure dell’omologazione da parte della Federazione, con la speranza di poter disputare qui allenamenti ed anche le competizioni ufficiali delle associazioni cestistiche cittadine.

L’augurio è che, finalmente, le centinaia di bimbe, bimbi, ragazze e ragazzi che giocano a basket abbiano un campo regolare nella propria città.

Ringraziamo la Provincia per questa importante opera e l’Amministrazione comunale per la disponibilità nell’aver trovato un primo spazio adatto alla pallacanestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

