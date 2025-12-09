BEA Chieri, Serie C Interregionale: sconfitta al Palavikings, Arona difende le mura amiche

LA GARA

L’avvio di partita è vibrante ed equilibrato, con le due compagini che si affrontano a viso aperto rispondendosi colpo su colpo. Chieri trova fluidità in attacco grazie alle iniziative di Boeri e Lo Buono, mentre Arona replica affidandosi alla fisicità di DalMaso e ai canestri di Galzerano. Il primo quarto si chiude sul 17-14, anticipando un secondo periodo sulla stessa falsariga: i padroni di casa provano a scappare, ma i Leopardi sono bravi a rimanere avvinghiati al match, guidati dalla leadership di capitan Drame e dalla precisione di Boeri. All’intervallo lungo il punteggio dice 35-28, con la gara ancora apertissima.

Al rientro dagli spogliatoi, però, la musica cambia. La squadra di coach Bruno alza l’intensità difensiva, chiudendo ogni varco verso il canestro e costringendo Chieri a percentuali basse e qualche errore di troppo. Arona piazza un break decisivo, travolgendo i Leopardi e volando anche oltre le 20 lunghezze di vantaggio (59-43 alla terza sirena). Nell’ultima frazione, nonostante i tentativi di reazione degli ospiti, i lacuali gestiscono con ordine l’ampio margine acquisito, controllando i ritmi fino al 79-67 finale che mantiene inviolato il campo di casa per i Vikings.

IL COMMENTO

«Siamo partiti abbastanza bene – commenta coach Franz Conti – riuscendo a reggere l’impatto nei primi due quarti e a stare sul ritmo della gara. Poi abbiamo perso fiducia: le basse percentuali dal campo ci hanno tolto energia e sicurezza, e questo si è riflesso sulla fase difensiva. Arona ha preso margine approfittando di troppe nostre transizioni difensive sbagliate, in cui non abbiamo riempito l’area o non siamo usciti a contestare i tiratori dopo le rotazioni. Ci siamo sciolti un po’ troppo facilmente. Abbiamo provato a ricucire lo strappo, ma ormai era troppo ampio e non ci siamo riusciti».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Non c’è tempo per rifiatare per i ragazzi di coach Conti. Il calendario propone subito un turno infrasettimanale: i Leopardi torneranno in campo tra le mura amiche del PalaGialdo mercoledì 10 dicembre alle ore 21.15, dove ospiteranno la CoGalSavigliano per cercare l’immediato riscatto.

ARONA BASKET – BEA CHIERI 79-67

Parziali (17-14, 35-28, 59-43)

ARONA: Ielmini 6, Galzerano 11, Pozzi 8, Thiam 10, Dal Maso 18, Florio 11, Zani 11, Hryhoryev, Bergamini, Lupo 1, Dinu. All. Bruno.

BEA: Ruà 1, Boeri 18, Galluccio, Giacomelli 5, Possekel 4, Lo Buono 7, Drame 19, Ferraresi 10, Viggiano, Gatti 3. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini