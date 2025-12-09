BEA Chieri, Serie C Femminile: battuta Nichelino, seconda vittoria consecutiva per le Leoparde

Dopo un avvio complicato in cui le Arancioni faticano a trovare il canestro, BEA alza la pressione difensiva e riesce così a trovare un primo parziale, sfruttando al meglio i contropiede. Le Leoparde provano ad alzare ancora l’intensità nel secondo quarto, ma Nichelino riesce a rientrare sfruttando qualche palla persa di troppo delle padrone di casa.

Al rientro in campo, BEA dà uno scossone alla gara, concedendo soltanto 5 punti alle avversarie e, in attacco, migliorando il movimento di palla. Il finale è una vera e propria battaglia, con Nichelino che rientra fino al -5 e la reazione che regala la vittoria alle Arancioni.

Commenta Coach Carlo Colò: «Questo successo è importantissimo e ci permette di fare un notevole passo in avanti in classifica grazie ai risultati ottenuti negli scontri diretti contro Fossano e Nichelino. Dopo un inizio complicato, siamo finalmente in un momento positivo. L’infermeria inizia a svuotarsi e la qualità degli allenamenti sta crescendo notevolmente: questo si sta riflettendo anche in partita. Le ragazze stanno migliorando con costanza e la vittoria contro Nichelino ne è un’ulteriore, bellissima conferma».