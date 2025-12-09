Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

BEA Chieri, Serie C Femminile: battuta Nichelino, seconda vittoria consecutiva per le Leoparde

Ottima prestazione delle Leoparde, che conquistano due punti preziosi per la classifica di Serie C
2 min
BEA Chieri, Serie C Femminile: battuta Nichelino, seconda vittoria consecutiva per le Leoparde

Giovedì 4 dicembre 2025 la Prima Squadra femminile BEA Chieri ha ospitato Pallacanestro Nichelino al PalaPertini di Trofarello, per l’ottava giornata di Serie C. Ottima prova per le Leoparde, che conquistano la seconda vittoria consecutiva in una gara importante in chiave classifica. 

Dopo un avvio complicato in cui le Arancioni faticano a trovare il canestro, BEA alza la pressione difensiva e riesce così a trovare un primo parziale, sfruttando al meglio i contropiede. Le Leoparde provano ad alzare ancora l’intensità nel secondo quarto, ma Nichelino riesce a rientrare sfruttando qualche palla persa di troppo delle padrone di casa. 
Al rientro in campo, BEA dà uno scossone alla gara, concedendo soltanto 5 punti alle avversarie e, in attacco, migliorando il movimento di palla. Il finale è una vera e propria battaglia, con Nichelino che rientra fino al -5 e la reazione che regala la vittoria alle Arancioni. 

Commenta Coach Carlo Colò: «Questo successo è importantissimo e ci permette di fare un notevole passo in avanti in classifica grazie ai risultati ottenuti negli scontri diretti contro Fossano e Nichelino. Dopo un inizio complicato, siamo finalmente in un momento positivo. L’infermeria inizia a svuotarsi e la qualità degli allenamenti sta crescendo notevolmente: questo si sta riflettendo anche in partita. Le ragazze stanno migliorando con costanza e la vittoria contro Nichelino ne è un’ulteriore, bellissima conferma»

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS