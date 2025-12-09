BEA Chieri, Serie C Femminile: battuta Nichelino, seconda vittoria consecutiva per le Leoparde

Giovedì 4 dicembre 2025 la Prima Squadra femminile BEA Chieri ha ospitato Pallacanestro Nichelino al PalaPertini di Trofarello, per l’ottava giornata di Serie C. Ottima prova per le Leoparde, che conquistano la seconda vittoria consecutiva in una gara importante in chiave classifica.
Dopo un avvio complicato in cui le Arancioni faticano a trovare il canestro, BEA alza la pressione difensiva e riesce così a trovare un primo parziale, sfruttando al meglio i contropiede. Le Leoparde provano ad alzare ancora l’intensità nel secondo quarto, ma Nichelino riesce a rientrare sfruttando qualche palla persa di troppo delle padrone di casa.
Al rientro in campo, BEA dà uno scossone alla gara, concedendo soltanto 5 punti alle avversarie e, in attacco, migliorando il movimento di palla. Il finale è una vera e propria battaglia, con Nichelino che rientra fino al -5 e la reazione che regala la vittoria alle Arancioni.
Commenta Coach Carlo Colò: «Questo successo è importantissimo e ci permette di fare un notevole passo in avanti in classifica grazie ai risultati ottenuti negli scontri diretti contro Fossano e Nichelino. Dopo un inizio complicato, siamo finalmente in un momento positivo. L’infermeria inizia a svuotarsi e la qualità degli allenamenti sta crescendo notevolmente: questo si sta riflettendo anche in partita. Le ragazze stanno migliorando con costanza e la vittoria contro Nichelino ne è un’ulteriore, bellissima conferma».