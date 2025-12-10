Pallamano Derthona: trasferta vittoriosa per l'Under 16

Con il rinvio della partita di Serie B Palazzolo-Derthona, domenica 7 Dicembre tutti gli occhi erano puntati sulla squadra U16 , che ha affrontato la lunga trasferta fino a Ventimiglia, presentandosi determinata sin dai primi minuti. La partita non è mai stata realmente in discussione: il buon gioco espresso fin dall’avvio ha permesso di costruire rapidamente un vantaggio significativo, frutto di ottime combinazioni e di una difesa solida.

Da segnalare la buona prestazione di Calin Francesco, protagonista di interventi e giocate di grande qualità che hanno contribuito a indirizzare la gara. Il primo tempo si è chiuso sul 10-21, con la squadra in pieno controllo del ritmo e delle situazioni di gioco.

Nella ripresa spazio a numerose rotazioni, mentre Ventimiglia ha continuato a lottare con generosità fino all’ultimo, cercando di approfittare dei cambi per rientrare in partita. Nonostante ciò, la superiorità tecnica e la buona gestione delle fasi decisive dei ragazzi di Pernille Nystrup hanno mantenuto al sicuro il risultato. La sfida si è conclusa con una meritata vittoria per 29-41, coronando una giornata positiva sia per la prestazione sia per il gruppo.

Commenta così l'allenatrice Nystrup Pernille: «Sono contenta della prestazione: abbiamo mostrato buon gioco e atteggiamento per gran parte della partita. Rimangono però alcuni errori tecnici su cui dobbiamo lavorare, perché possiamo e dobbiamo fare meglio in certe situazioni. Continuiamo così, con attenzione e impegno, per crescere ancora».

Pallamano Ventimiglia vs A.S.D. Pallamano Derthona 29-41

Pallamano Derthona: Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Perrotta Gabriele, Perrotta Samuele, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. All. Nystrup Pernille.

PROSSIMI IMPEGNI

Per la seconda giornata di ritorno a Tortona per entrambe le formazioni: sabato 13 dicembre, alle ore 15.00, la Under 16 sfiderà i torinesi della Exes 1984, mentre alle ore 18.00 la prima squadra ospiterà alla palestra Coppi i pari grado del Vigevano.