Vialattea: otto squadre nazionali in allenamento a Sestriere

La stagione sciistica sulle piste della Vialattea è ufficialmente iniziata con il lungo weekend dell’Immacolata, che ha fatto registrare un’ottima affluenza di sciatori, ed ora Sestriere si prepara ad accogliere una settimana all’insegna dell’agonismo e dei grandi campioni dello sci alpino. Ancora una volta, il Colle si conferma punto di riferimento per gli allenamenti delle squadre nazionali: saranno ben otto le nazionali attese per questa sessione di training, un riconoscimento importante per le piste della Vialattea.

Rientrati dalla trasferta americana, gli atleti delle discipline tecniche svolgeranno gli allenamenti sulla pista Kandahar G.A. Agnelli di Sestriere, adeguatamente preparata per l’occasione. Già oggi Alex Vinatzer, fresco di podio, ha aperto la prima giornata di allenamenti, insieme ai compagni di squadra e alle nazionali maschili di Svezia, Spagna e Marocco.

A partire da domani sono previsti ulteriori arrivi, tra cui quello della nazionale femminile italiana con Della Mea, Collomb, Mondinelli, Sola, Peterlini, Haller e Valleriani. Nei prossimi giorni scenderanno in pista anche le altre delegazioni attese: l’Albania, con la bravissima Lara Colturi, atleta cresciuta agonisticamente sulle nevi della Vialattea, la Norvegia, la Lettonia, l’Argentina e la nazionale svedese femminile ben rappresentata da atlete del calibro di Sara Hector e Anna Svenn Larsson.

Tra i nostri portacolori della squadra maschile figurano anche De Aliprandini, Della Vite, Kastlunger, Sala, Borsotti, Canins, Saccardi, Barbera, Seppi, Pizzato e Talacci.

Le sessioni di allenamento proseguiranno fino a lunedì 15 dicembre, rendendo Sestriere ancora una volta protagonista dello sci agonistico internazionale.