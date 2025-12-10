BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Sconfitta in trasferta per l’Under 17 Gold, nella sfida con Auxilium Ad Quintum per le posizioni più alte della classifica generale. Al di là del risultato (54-52), BEA fa la partita e guida in testa quasi tutto il match, con gli avversari più lucidi nei momenti finali che non scalfiscono il grande crescendo degli Arancioni in questa seconda parte del girone d’andata. Scontro con Lo.Vi. Borgaro per le posizioni che valgono l’accesso alla Seconda Fase Top per l’Under 17 Regionale. I Leopardi inseguono già dal primo parto, con Borgaro che scava il solco nella prima metà di gara e vince meritatamente (52-65).

Al PalaGialdo, l’Under 15 Eccellenza guida per ampi tratti la gara con Lov.Us (72-73). Il copione è ben diverso dalla sconfitta netta nella gara d’andata, ma sul finale i problemi di falli riducono le rotazioni di BEA, poco lucida nei momenti decisivi. Vittoria bella e convincente per l’Under 15 Regionale al PalaPartini. Con Olimpo Alba, tutti i convocati hanno ampio spazio in campo, con ottimi segnali (86-62).

L’Under 14 Gold, al PalaGialdo, mette in difficoltà la capolista Collegno, che prova subito a dare una spallata al match. I Leopardi recuperano presto lo svantaggio e la gara diventa equilibrata, con la rimonta Arancione che non arriva a segno ma fa ben sperare (55-62). Bella prova dell’Under 14 Regionale con Cus Piemonte Orientale: dopo quaranta minuti di equilibrio in cui BEA si affida a tutti gli iscritti a referto, gli avversari trovano l’allungo e conquistano i due punti per la classifica (40-50).

In Under 13 Regionale, qualche assenza di troppo incide nella trasferta di Auxilium Ad Quintum, che vince sfruttando l’ottimo primo quarto nonostante la grinta dei Leopardi (56-25). L’Under 13 Femminile cede a Pancalieri (116-24).

U19 ECCELLENZA

BEA CHIERI-5 PARI TORINO 53-45

Parziali: 9-11; 24-25; 30-41

BEA CHIERI: Fatone 8, Mout, Picco 2, Galluccio 7, Conti, Bechis 12, Ahia 8, Passatore, Masola 4, Viggiano 8, Dioum 4. All. Conti, Ass. D’Arrigo e Manzini, Prep. Turetta, Acc. Bechis.

DR2

BEA CHIERI-VENARIA 60-70

Parziali: 11-14; 27-42; 40-53

BEA Chieri: Giachino 1, Cristiano, Passatore 7, Bechis 6, Dioum 8, Fatone 12, Picco 5, Galluccio 7, Conti 11, Mout 3. All. D’Arrigo, Ass. Manzini.

U17 GOLD

AUXILIUM AD QUINTUM-BEA CHIERI 54-52

Parziali: 11-13; 21-26; 32-40

CHIERI: Spennato 10, Aimi 2, Di Giorgio, Fatai, De Stefanis 3, D’Amore 9, De Mita, Parise 8, Petrin, Mastrocola 2, Bassi 14, Virgilio 4. All. Bonifacio, Ass.Cristina, Acc. Castelli.

U17 REGIONALE

BEA CHIERI-LO.VI. BORGARO BORGARO 52-65

Parziali: 9-20; 28-36; 40-54

BEA CHIERI: Fornaca 22, Gentilini 11, Costamagna 6, Civera 6, Spano 3, D’Acunti 2, Barba 2, Bonetti, Griva, Rasconi, Zoccolan, Carrara. All. Pirocca, Acc. Picchialepri.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI-LOV.US 72-73

Parziali: 23-14; 40-40; 58-57

Bea Chieri: Ursu 20, Mouadinne 16, Porcu 8, Marino 9, Violante 4, Zuccarello 4, Dalmasso 4, Serratore 5, Murolo, Mariani 2. All. Conti, Ass. Manzini.

U15 REGIONALE ALBA

BEA CHIERI-OLIMPO BASKET ALBA 86-62

Parziali: 13-16; 42-37; 70-52

BEA Chieri: Cosic 24, Zvulun 22, Percudani 11, Rocco 8, Cartolaro 8, Pagano 5, Mantovani (K) 4, Dardano 2, Antonioli 2, Rigo, Garabello All. Grillone, Ass. Lafiosca.

OLIMPO: Scalabrese 22, Prando 18, Trinidad 7, Croce 7, Ferrero 4, Demabie 4, Borgna 2, Stella, All. Zimbardi.

U15 FEMMINILE

BEA CHIERI-TNA SAN MAURO 16-71

U14 GOLD

BEA CHIERI-COLLEGNO 55-62

Parziali: 12-19; 22-30; 32-43

BEA Chieri: Fasano 4, Bergano , Zanzon 19, Garabello , Zvulun , Marocco 8, Bonnet 4, Goria 3, Moschillo , Audisio 5, Silvestro 8, Vay 4. All.Corrado, Ass.D’Angelo, Acc. Domenino.

COLLEGNO: Iozzia 32, Bianchi A. 2, Bianchi G. , Franchetto 6, Garruto 10, Duonnolo 2, Romeo , Giubergia 2, Pagnotta , Bassan , Violetti 8, Leone. All.Roselli, Ass.Galliati, Ass.Maiorano, Acc.Duonnolo.

U14 REGIONALE

BEA CHIERI-CUS PIEMONTE ORIENTALE 40-50

Parziali: 8-8; 20-25; 26-36

CHIERI: Campana 2, Betta F., Betta E., Zanellato 2, Mariani 2, Marzullo 2, Pupeschi 20, Navone 2, Franchi, Maglio 4, Errico 2, Longo 4. All.Bonifacio, Ass.Cristina.

CUSPO: Negrisolo 4, De Pascalis 3, Colangelo 17, Turdera 17, Mazza, Alberghini, Delforno 3, Moratti 2, Bidone 2, Bompani 2.

U13 REGIONALE

AUXILIUM AD QUINTUM-BEA CHIERI 56-25

Parziali: 20-2; 41-8; 54-15

CHIERI: Gorgerino, Burzio, Bacci 7, Rossi, Peciarolo, Martin 2, Deiola 4, Salonia 12, Rigato, Benedicenti. All.Bonifacio, Ass.Cristina.

U13 FEMMINILE

PANCALIERI-BEA CHIERI 116-24

Parziali: 33-4; 62-9; 87-15

BEA Chieri: Acconciagioco 2, Sacchero 6, Curiale 5, Laveglia 6, Fasano, Barba 3, Casciato 2. All. D’Angelo