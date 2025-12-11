Club76: i risultati degli ultimi giorni

In U18 il Club76 Fenera Chieri ha vinto 3-0 contro Villafranca U18 (25-9, 25 -14, 25-10). Le biancoblù si aggiudicano i tre punti in palio. Coach Violino ha fatto ruotare tutte le giocatrici disponibili e la gara si è subito instradata bene per Chieri. Bene Arbore, top scorer, seguita da Agosto e Musaj.

In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley-Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Pvb Canelli Cime Careddu Bosca (25-18, 25-16, 26-11). Una gara fin da subito in controllo, chiusa senza troppe difficoltà.

L'U16 regionale con il Club76 L'Alba Volley cede 3-0 contro Vol-ley Academy Volpiano (25-17, 25-22, 25-22). Le albesi scendono in campo con poca convinzione contro una squadra che lottava per il quarto posto per l’accesso alla successiva fase Gold. Troppi errori in battuta e poca concretezza in attacco hanno lasciato alle avversarie il dominio nel gioco.