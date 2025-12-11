Si è chiuso nel weekend scorso l’anno agonistico 2025 per la S.G. Concordia, impegnata nel Campionato Nazionale Silver Winter Edition, la consueta kermesse invernale che si tiene nel quartiere della Fiera di Rimini, che anche quest’anno ha portato sulla pedana riminese migliaia di atlete da ogni parte dell’Italia: la Società chivassese ha schierato 16 ginnaste, che hanno gareggiato in diversi Livelli del Campionato Silver.

Vengono premiate le Campionesse Assolute All Around, che hanno totalizzato il massimo punteggio della loro categoria, e le Campionesse di Specialità, che hanno raggiunto il risultato più alto in una o più Specialità.

Gare molto affollate in ogni categoria, dove si giunge spesso a superare il centinaio di partecipanti, con la conseguente difficoltà a raggiungere il podio, obiettivo più che mai ambito e lontano, tanto che entrare nella Top Ten o nella parte alta della classifica è già un ottimo risultato.

Tanto più grande è stata quindi l’emozione delle Concordine che sono riuscite a salire sui gradini del podio: a regalare un Titolo Italiano al team chivassese è stata una delle ginnaste più giovani, Aurora Bretto, Oro alla fune nelle Allieve 2 del Livello LC1.

Nelle A5 del Livello LE , il più complesso dal punto di vista tecnico, Elena Romano ha conquistato il Bronzo alla palla.

Con un Bronzo alla palla ha esordito nel suo primo Nazionale un’altra giovanissima, Aurora Scordi, nelle A2 LD.

Ha concluso lunedì la serie di podi Rebecca Prato, LC2 A4, con il Bronzo alla fune.

Anche Ludovica Cassatella, in gara ancora con i colori di Zenith Chieri ma allenata in Concordia, ha ottenuto il Bronzo alla fune e l’8° posto All Around su 123 ginnaste nelle LD A5.

Scendendo dai podi e scorrendo le classifiche, troviamo molte Concordine posizionate tra le prime dieci ginnaste italiane.

Nella gara di rappresentativa, il Torneo Winter Club, con 107 squadre in gara, un ottimo 6° posto è stato raggiunto dalla squadra formata da Martina Amedei, Greta Marotta e Rebecca Prato.

Passando agli esercizi individuali, nelle LE A5, Chiara Bonora si è classificata al 5° posto alle clavette e 19ª al cerchio

Nel Livello LD, S1, con 82 ginnaste in gara, Angelica Tramontana ha ottenuto l’ 8° posto All Around, e la 7ª posizione in entrambe le Specialità, cerchio e palla.

Nelle A5 del Livello LC1 Giulia Randazzo si è fermata ad un soffio dal podio, con un 4° posto alla palla, a soli 0,050 dal 3° posto.

Tra le prime dieci anche Beatrice Zanella, 5ª alla fune nelle Junior1 LD.

Ad un passo dal podio anche Martina Amedei, LC2 J1, col suo 4° posto al Nastro, mentre alla palla è 6ª.

Noemi Mignano, A2 LC1, è 9ª alle clavette e 15ª al cerchio.

Elisa Ferrero, LC1 A4, è 45ª su 113

Marta Tarasco, Greta Marotta, e Adele Oliviero, complice qualche errore, si sono posizionate nella seconda parte della classifica delle rispettive categorie.

A bordo pedana, le tecniche Clara Shermer, Martina Brosio, Giulia Manusia, che hanno seguito la preparazione delle ginnaste e le hanno accompagnate in pedana.

Terminati gli impegni agonistici, tutte le ginnaste della Concordia si preparano a festeggiare il Natale con “NataleConcordia 2025”, il consueto appuntamento Natalizio della Società, in programma domenica 21 dicembre al Palalancia, che porterà sulla pedana chivassese più di 200 Concordine!