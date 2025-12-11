Tuttosport.com
La Società chivassese ha chiuso il 2025 agonistico partecipando alla Silver Winter Edition di Rimini, che ha riunito migliaia di ginnaste da tutta Italia. Sedici atlete chivassesi sono scese in pedana, competendo nei vari livelli del Campionato Nazionale Silver
Si è chiuso nel weekend scorso l’anno agonistico 2025 per la S.G. Concordia, impegnata  nel Campionato Nazionale Silver Winter Edition, la consueta kermesse invernale che si tiene  nel quartiere della Fiera di Rimini, che anche quest’anno ha portato sulla pedana riminese migliaia di atlete da ogni parte dell’Italia:  la Società chivassese ha schierato 16 ginnaste, che hanno gareggiato in diversi Livelli del Campionato Silver.

Vengono premiate le Campionesse Assolute All Around, che hanno totalizzato il massimo punteggio della loro categoria, e le Campionesse di Specialità, che hanno raggiunto il risultato più alto in una o più Specialità.

Gare molto affollate in ogni categoria, dove si giunge spesso a superare il centinaio di partecipanti, con la conseguente difficoltà a raggiungere il podio, obiettivo più che mai ambito e lontano, tanto che entrare  nella Top Ten o nella parte alta della classifica è già un ottimo risultato.

Tanto più grande è stata quindi l’emozione delle  Concordine che sono riuscite a salire  sui gradini del podio: a regalare un Titolo Italiano al team chivassese è stata una delle ginnaste più giovani, Aurora Bretto,  Oro alla  fune  nelle Allieve 2 del Livello LC1. 

Nelle A5 del Livello LE , il più complesso dal punto di vista tecnico, Elena Romano ha conquistato il Bronzo alla palla.

Con un Bronzo alla palla ha esordito nel suo primo Nazionale  un’altra giovanissima, Aurora Scordi, nelle  A2 LD.

Ha concluso lunedì la serie di podi Rebecca Prato, LC2 A4,  con il Bronzo alla fune.

Anche  Ludovica Cassatella, in gara ancora con i colori di Zenith Chieri ma allenata in Concordia, ha ottenuto il Bronzo alla fune e l’8° posto All Around su 123 ginnaste nelle LD A5.

Scendendo dai podi e scorrendo le classifiche, troviamo molte Concordine posizionate tra le prime  dieci ginnaste italiane.

Nella  gara di rappresentativa, il Torneo Winter Club, con 107 squadre in gara, un ottimo 6° posto è stato raggiunto dalla squadra formata da Martina Amedei, Greta Marotta e Rebecca Prato.

Passando agli esercizi individuali, nelle LE A5, Chiara Bonora si è classificata al 5° posto alle clavette e 19ª al cerchio

Nel  Livello LD, S1, con 82 ginnaste in gara, Angelica Tramontana  ha ottenuto l’ 8° posto All Around, e la 7ª posizione  in entrambe le Specialità, cerchio e palla.

Nelle A5 del Livello LC1 Giulia Randazzo si è fermata ad un soffio dal podio, con un 4° posto alla palla, a soli 0,050 dal 3° posto. 

Tra le prime  dieci anche Beatrice Zanella,  5ª alla fune nelle Junior1 LD.

Ad un passo dal podio anche Martina Amedei, LC2 J1, col suo 4° posto al Nastro, mentre alla palla è 6ª.

Noemi Mignano, A2 LC1, è 9ª alle clavette e 15ª al cerchio.

Elisa Ferrero, LC1 A4, è 45ª su 113

Marta Tarasco, Greta Marotta, e Adele Oliviero, complice  qualche errore, si sono posizionate nella  seconda parte della classifica delle rispettive  categorie.

A bordo pedana, le tecniche Clara Shermer, Martina Brosio, Giulia Manusia, che hanno seguito la preparazione delle ginnaste e le hanno accompagnate in pedana.

Terminati gli impegni agonistici, tutte le ginnaste della Concordia si preparano a festeggiare il Natale con  “NataleConcordia 2025”, il consueto appuntamento Natalizio della Società, in programma domenica 21 dicembre al Palalancia, che porterà sulla  pedana chivassese più di 200 Concordine!

