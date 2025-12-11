Riparte la School Cup di Basket Torino

L’edizione 2026 porta con sé una grande novità: per la prima volta, il torneo sarà affiancato da KING, brand che affianca Basket Torino nelle attività legate al settore giovanile e che diventa ora parte integrante della School Cup come title sponsor.

La presentazione ufficiale si è svolta presso il punto vendita KING del centro commerciale TO Dream, alla presenza di Giorgio Bottaro (Direttore Generale di Basket Torino), Rudi Cena (Vice Presidente FIP Piemonte), Renzo Suppo (Ufficio Scolastico Regionale, Educazione Fisica) e Federico Massone, atleta della prima squadra. Nel corso dell’incontro, Suppo e Cena hanno sottolineato l’importanza educativa e sociale di un’iniziativa come la School Cup, capace di avvicinare i giovani allo sport in un contesto sano, partecipato e altamente formativo. Massone ha poi condiviso la propria testimonianza personale, ricordando il valore che sport e scuola hanno avuto nel suo percorso di crescita e il ruolo centrale che tali esperienze ricoprono nello sviluppo dei ragazzi.

Il direttore generale di Basket Torino, Giorgio Bottaro, ha dichiarato:«Siamo orgogliosi di presentare una seconda edizione che raddoppia il numero delle scuole partecipanti e consolida un progetto in cui crediamo profondamente. La Basket Torino KING School Cup non è soltanto un torneo, ma un’opportunità per tanti studenti di vivere lo sport come esperienza formativa, di squadra e di comunità. Vorrei ringraziare l’Ufficio Scolastico Regionale e FIP Piemonte per il sostegno prezioso con cui condividiamo la visione di un percorso educativo fondato sui valori dello sport. Un ringraziamento speciale va anche a KING per aver scelto di sposare questo progetto, rafforzandolo ulteriormente».

La School Cup rappresenta un progetto strategico per il club gialloblù, pensato per rafforzare il legame con il mondo scolastico, promuovere i valori dello sport e coinvolgere attivamente gli studenti sia dentro che fuori dal campo, trasformando ogni istituto in un vero e proprio “mini club” con atleti, allenatori, dirigenti accompagnatori, cheerleaders, tifosi e uffici stampa/social media.

La crescita del torneo conferma la volontà di Basket Torino e KING di costruire un percorso condiviso con le scuole della città, offrendo ai ragazzi un’esperienza sportiva completa e multidisciplinare, basata su partecipazione, inclusione, spirito di squadra e senso di appartenenza.

Le gare della fase a gironi prenderanno il via nel mese di febbraio 2026, mentre le Final Four si svolgeranno il 9 marzo 2026 sul parquet del Pala Gianni Asti, casa della Reale Mutua Basket Torino.

I GIRONI DELLA BASKET TORINO KING SCHOOL CUP

Girone A – Nord 1

• Liceo Albert Einstein | Torino

• IIS Settimo | Settimo Torinese

• Liceo Regina Margherita | Torino

• IIS Marie Curie–Carlo Levi | Collegno

Girone B – Nord 2

• Liceo Domenico Berti | Torino

• Liceo Paritario Cairoli | Torino

• Liceo Vincenzo Gioberti | Torino

• IIS Amedeo Avogadro | Torino

Girone C – Sud 1

• IIS Primo Levi | Torino

• Liceo Massimo D’Azeglio | Torino

• Liceo Cavour | Torino

• IIS Santorre di Santarosa | Torino

Girone D – Sud 2

• ITC Sommeiller | Torino

• IIS Giovanni Plana | Torino

• Istituto Tecnico Majorana | Grugliasco

• Liceo Alessandro Volta | Torino (campione in carica)