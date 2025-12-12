La Reale Mutua Torino ’81 Iren in trasferta alla piscina Stadio Monumentale contro la Pallanuoto Bergamo

Per la sesta giornata di regular season la Reale Mutua Torino ’81 Iren domani scenderà in vasca in calottina scura alla piscina Stadio Monumentale di Torino contro la Pallanuoto Bergamo . I ragazzi di Simone Aversa, con la vittoria della scorsa giornata per 17-9 contro il Metanopoli, sono in ottimo stato di forma e scenderanno in vasca alla ricerca dei tre punti. La Pallanuoto Bergamo, invece, con la sconfitta per 13-10 contro il Bogliasco, è ancora ferma all’ultimo posto in classifica a quota zero punti.

Simone Aversa presenta la sfida: «Turno che sulla carta è favorevole. Per indisponibilità della piscina di Bergamo giochiamo questa partita in casa, pur essendo in trasferta. Domani affrontiamo l'ultima in classifica, ma abbiamo analizzato i loro risultati delle prime cinque giornate e, a parte la complicata trasferta di Ancona, le altre partite sono state equilibrate. Il primo errore che non dobbiamo commettere è sottovalutare l'avversario, abbiamo lavorato in settimana con lo stesso approccio di quelle precedenti. Questa è un'occasione per dimostrare maturità da parte di tutti, in questa fase della stagione non possiamo permetterci di perdere punti per strada».

La partita si disputerà sabato 13 dicembre alle ore 18:00 presso la Piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Torino81live” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

SESTA GIORNATA DI SERIE A2M

Spazio R.N. Camogli – Futurenergy R.N. Sori

Vela Nuoto Ancona – R.N. Arenzano

Piacenza Pallanuoto 2018 – AGN Energia Bogliasco 1951

Dream Sport – Chiavari Nuoto

Pallanuoto Bergamo – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Waterpolo Milano Metanopoli – Mobilpesca Lavagna

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 13, Futurenergy R.N. Sori 11, Reale Mutua Torino ’81 Iren 10, AGN Energia Bogliasco 1951 9, Spazio R.N. Camogli 9, Vela Nuoto Ancona 7, Mobilpesca Lavagna 7, Waterpolo Milano Metanopoli 6, R.N. Arenzano 6, Piacenza Pallanuoto 2018 6, Dream Sport 3, Pallanuoto Bergamo 0.