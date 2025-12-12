Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Torino ’81 Iren in trasferta alla piscina Stadio Monumentale contro la Pallanuoto Bergamo

La squadra di Simone Aversa arriva alla prossima sfida in grande condizione dopo il risultato convincente ottenuto contro il Metanopoli. Con questo slancio, i ragazzi scenderanno in vasca decisi a conquistare altri tre punti fondamentali
6 min
La Reale Mutua Torino ’81 Iren in trasferta alla piscina Stadio Monumentale contro la Pallanuoto Bergamo

Per la sesta giornata di regular season la Reale Mutua Torino ’81 Iren domani scenderà in vasca in calottina scura alla piscina Stadio Monumentale di Torino contro la Pallanuoto Bergamo. I ragazzi di Simone Aversa, con la vittoria della scorsa giornata per 17-9 contro il Metanopoli, sono in ottimo stato di forma e scenderanno in vasca alla ricerca dei tre punti. La Pallanuoto Bergamo, invece, con la sconfitta per 13-10 contro il Bogliasco, è ancora ferma all’ultimo posto in classifica a quota zero punti.

Simone Aversa presenta la sfida: «Turno che sulla carta è favorevole. Per indisponibilità della piscina di Bergamo giochiamo questa partita in casa, pur essendo in trasferta. Domani affrontiamo l'ultima in classifica, ma abbiamo analizzato i loro risultati delle prime cinque giornate e, a parte la complicata trasferta di Ancona, le altre partite sono state equilibrate. Il primo errore che non dobbiamo commettere è sottovalutare l'avversario, abbiamo lavorato in settimana con lo stesso approccio di quelle precedenti. Questa è un'occasione per dimostrare maturità da parte di tutti, in questa fase della stagione non possiamo permetterci di perdere punti per strada».

La partita si disputerà sabato 13 dicembre alle ore 18:00 presso la Piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Torino81live” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

SESTA GIORNATA DI SERIE A2M

Spazio R.N. Camogli – Futurenergy R.N. Sori
Vela Nuoto Ancona – R.N. Arenzano
Piacenza Pallanuoto 2018 – AGN Energia Bogliasco 1951
Dream Sport – Chiavari Nuoto
Pallanuoto Bergamo – Reale Mutua Torino ’81 Iren
Waterpolo Milano Metanopoli – Mobilpesca Lavagna

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 13, Futurenergy R.N. Sori 11, Reale Mutua Torino ’81 Iren 10, AGN Energia Bogliasco 1951 9, Spazio R.N. Camogli 9, Vela Nuoto Ancona 7, Mobilpesca Lavagna 7, Waterpolo Milano Metanopoli 6, R.N. Arenzano 6, Piacenza Pallanuoto 2018 6, Dream Sport 3, Pallanuoto Bergamo 0.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS