Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 apre il girone di ritorno col Bisonte

Dopo un girone d’andata esaltante chiuso al terzo posto dietro Conegliano e Scandicci, le ragazze di coach Negro tornano in campo con grande slancio
2 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 apre il girone di ritorno col Bisonte

L’anticipo televisivo davanti alle telecamere di Rai Sport apre il girone di ritorno della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. L’appuntamento al PalaFenera è per domani, sabato 13 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 20,30, contro il Bisonte Firenze.
Dopo l’esaltante conclusione del girone d’andata, chiuso al terzo posto dietro Conegliano e Scandicci, le ragazze di coach Negro ripartono dunque dalle avversarie contro cui era iniziato l’avventura in campionato lo scorso 6 ottobre. Allora le biancoblù vinsero 1-3 in modo abbastanza netto, ma questa sarà di sicuro un’altra partita.
I precedenti fra i due club sono in tutto sedici, con nove successi toscani e sette chieresi. Cinque le ex: da un lato Sara Alberti, Alice Degradi e Stella Nervini, dall’altro Rachele Morello e Francesca Villani.

A presentare la sfida è Sara Alberti: «Sicuramente nel girone d’andata andata abbiamo raggiunto un’ottima posizione in classifica, adesso dobbiamo cercare di mantenerla, perciò ogni partita sarà fondamentale a cominciare da questa con il Bisonte dove cercheremo di ripartire col piede giusto. Il Bisonte è una squadra che può far bene e può metterci in difficoltà. Noi dobbiamo mantenere il ritmo che abbiamo trovato nelle ultime partite e quindi cercare di aggredirle da subito con la battuta. Credo potrebbe essere un buon fondamentale su cui affidarci, perché abbiamo anche visto che nelle ultime partite la battuta è uno dei fondamentali che ci sta venendo meglio. Anche per questo credo sia importante aggredirle da subito, per cercare di non farle esprimere il loro gioco».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS