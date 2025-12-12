Verso Cremona: Reale Mutua a caccia della quinta vittoria consecutiva

La squadra di coach Paolo Moretti è reduce dalla convincente vittoria interna contro Rieti, un successo che ha confermato la solidità e la maturità acquisite nelle ultime settimane. Ancora una volta, MaCio Teague è stato uno dei principali protagonisti: dopo i 29 punti di Pesaro, l’esterno statunitense ha replicato con 25 punti contro la Sebastiani, mostrando un livello di intraprendenza sempre più alto. Accanto a lui Matteo Schina, già leader emotivo e tecnico del gruppo, sempre più incisivo anche a livello realizzativo con un’altra prova in doppia cifra (13 punti). In tutto ciò, per quanto magari non faccia più notizia di rilievo, Robert Allen continua a rappresentare una certezza assoluta: le sue doppie-doppie sono ormai una costante che definisce il profilo del miglior rimbalzista del campionato.

Il momento favorevole, costruito grazie a una rinnovata fiducia e a un’identità sempre più marcata, sarà ora messo alla prova lontano da casa, in una trasferta da non sottovalutare, che rappresenta una prova di maturità importante mentre ci si avvicina al giro di boa.

Flavio Bottiroli, assistente allenatore, introduce così la sfida:

«Quella di domenica sarà una partita molto difficile contro la Juvi Cremona, una squadra tosta che ha appena inserito un giocatore di altissimo livello come Kadeem Allen e un altro americano che conosco bene, Billy Garrett. Hanno tiratori di grande qualità come Panni e Allinei. Ci aspettiamo una gara veloce, con tanti possessi e tanta transizione. Due squadre che giocheranno a viso aperto. Noi dovremo mettere grandissima energia, essere solidi in difesa e provare a limitare la loro velocità e i loro punti di forza.»

GLI AVVERSARI – JUVI CREMONA

Cremona è una squadra che non occupa le zone alte della classifica, ma che ha dimostrato in più occasioni di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Il gruppo allenato da Luca Bechi, tecnico esperto e ormai figura centrale del progetto Juvi, gioca una pallacanestro di grande tenacia e ad alto ritmo (2^ in A2 per possessi giocati a partita), nella quale ogni sfida diventa un’opportunità per stare alla larga dalla zona playout. Domenica, la formazione lombarda si presenterà con un assetto rinnovato con l’arrivo di Kadeem Allen, ex Forlì e giocatore dal talento indiscutibile: nonostante i problemi fisici avuti in passato, Allen ha già dimostrato di poter incidere a questo livello e sarà uno dei punti di riferimento offensivi della Juvi. Accanto a lui ci sarà Billy Garrett, esterno versatile, in grado di creare dal palleggio e colpire sia dal perimetro sia in avvicinamento. Il reparto esterni è impreziosito dall’esperienza e dal carisma di Alessandro Panni, leader emotivo della squadra e protagonista della recente vittoria contro Ruvo che ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive. Accanto a lui sta crescendo Gregorio Allinei, giovane esterno dotato di buone doti fisiche e mano pericolosa dall’arco, mentre Vittorio Bartoli porta energia, atletismo e duttilità. Sotto canestro, il reparto lunghi della Juvi è composto da Matias Bortolin, Simone Barbante, Edoardo Del Cadia e Andrea La Torre. Cremona, nonostante sia una delle squadre che ha faticato maggiormente a produrre punti (ultimo attacco del campionato, recentemente superato proprio dalla Reale Mutua in crescita), è nota per affrontare ogni sfida con intensità e mentalità propositiva. La vittoria su Ruvo ha acceso nuovamente l’entusiasmo e la squadra arriva al match con motivazioni rinnovate.

GLI EX DI GIORNATA: MORETTI, TORTU’, MASSONE

La sfida avrà un sapore speciale per tre gialloblù: Paolo Moretti, che proprio alla Juvi Cremona firmò la salvezza nel 2023; Lorenzo Tortù, protagonista della squadra cremonese per due stagioni, assumendo anche il ruolo di capitano; Federico Massone, che con Tortù ha condiviso l’esperienza in maglia Juvi nella passata stagione.

INJURY REPORT

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, impegnato nel percorso riabilitativo al ginocchio destro.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.