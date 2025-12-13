Asti Padel Teams: quinta giornata di Campionato

Arena Padel Team rischia grosso con Uni Soluzioni nella gara casalinga di mercoledì 10 dicembre, iniziando con una sconfitta 5-7 ma riprendendosi subito con un 6-0 e portando a casa l’incontro nel terzo set col risultato di 6-3 e riuscendo così a mantenere la vetta solitaria a 23 punti.

Si accoda F.T.P. Soc. Coop. che nella stessa serata e nella stessa sede, ma sul campo 2, fa punteggio pieno contro Hair House Asti: un 3-0 (6-2/6-1/6-3) che conferma il momento positivo per gli “azzurri” che balzano quindi al secondo posto a 20 punti approfittando anche del rinvio del match di cartello tra I Puntazos e Net King Padel, che rimangono rispettivamente a 19 e 18 punti e che recupereranno nell’anno nuovo.

Si avvicinano quindi Bomber’s a 17 punti grazie al 3-0 rifilato a Tremòni Padel sul campo 4 dell’Asti Padel martedì 9 con un clamoroso 6-2/7-6/7-6, ovvero con due tie-break consecutivi che raramente si sono visti nelle diverse versioni invernali ed estive del campionato.

Nel campo a fianco Il Pelu Padel Team ottiene 5 punti preziosi contro I San Rock in una partita molto equilibrata, soprattutto nel primo e nel terzo set, ma che ha visto sempre trionfare i primi (6-4/6-2/6-4), che arrivano quindi a 14 punti totali e si posizionano a -1 da Uni Soluzioni.

Prima vittoria stagionale per Bazzuca Boys che nel derby della Waya di mercoledì 10 con Asados vincono all’ultimo set dopo ben 30 game giocati (3-6/7-5/6-3).

La prossima giornata, che sarà la sesta nonché l’ultima del 2025, vedrà molti match interessanti non solo ai fini della classifica, ma anche per le sfide che si preannunciano imprevedibili a prescindere dai numeri: si partirà martedì 16 dicembre all’Asti Padel con Bomber’s-I San Rock sul campo 3 e I Puntazos-F.T.P. Soc. Coop. sul campo 4; si proseguirà nella serata successiva alla Waya con Bazzuca Boys che ospiteranno alle 20 Hair House mentre novanta minuti più tardi il campionato si sposterà all’Arena Padel Club: sul campo 1 vedremo Tremòni-Arena e sul 2 Il Pelu-Net King. L’ultima gara prima della sospensione natalizia si disputerà giovedì 18 alla Waya alle ore 20 con un altro derby del circolo di corso Pietro Chiesa, ovvero quello tra Uni Soluzioni e Asados.