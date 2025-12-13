Il Derthona ritorna a casa ospitando Sassari: "Una squadra estremamente compatta"

Ritorna lo spettacolo del campionato di LegaBasket Serie A Unipol alla Nova Arena, con l'appuntamento per la redenzione della Bertram Derthona Tortona contro il Banco di Sardegna Sassari, in programma domenica 14 novembre alle 16:30 (diretta su LBATV).

Come arrivano le due squadre?

La Bertram Derthona allenata da Mario Fioretti cerca una vittoria che manca ormai da quasi un mese, vale a dire dalla trasferta contro l'APU Old Wild West Udine del 15 novembre scorso. Al rientro dalla sosta per le Nazionali, i Leoni sono stati protagonisti di una serata storta sul campo dei campioni d'Italia, venendo sconfitti 92-77 dalla Virtus Bologna.

La Dinamo Sassari, invece, sta vivendo un momento di forma sicuramente più positivo di quello vissuto ad inizio annata, dov'era incappata in un filotto di cinque sconfitte consecutive. Grazie anche all'arrivo di coach Veljko Mrsic sulla panchina sarda, i biancoblu si sono ripresi vincendo tre delle ultime cinque sfide, incluse due solide gare in casa contro Trento e Trieste (85-80).

Banco di Sardegna Sassari al microscopio

Come detto in precedenza, il Banco di Sardegna Sassari - che disputa anche la FIBA Europe Cup e la cui compagine femminile milita in Serie A1 come il BCC Derthona Basket - è in costante crescita.

Ciò è stato possibile anche all'inserimento di due volti nuovi come l'ex Napoli Jacob Pullen e Riccardo Visconti, che sono arrivati sull'isola per rafforzare il pacchetto esterni dei biancoblu, già ricco del talento espresso da Nate Johnson (14.2 punti di media) e Desire Buie (13.9 punti e 7.1 assist a gara).

Sassari, attualmente 13esima in classifica con un record di 3-7, nell'ultima estate ha inoltre confermato in Sardegna RaShawn Thomas (9.6 punti e 6.4 rimbalzi di media), già visto nel 2018-19 alla Dinamo.

Il punto di Iacopo Squarcina

Come di consueto, uno degli assistenti allenatori di Mario Fioretti presenta la sfida. «Ho visto una squadra estremamente compatta, con tanto talento; le ultime aggiunte hanno dato un impulso ancora maggiore alle loro qualità e capacità di creare», dice Iacopo Squarcina sull'ultimo periodo della Dinamo.

«Sono una squadra molto pericolosa. Hanno tanti giocatori con punti nelle mani e ad esempio nei lunghi, oltre a [RaShawn] Thomas che ovviamente ha grande capacità realizzative, gli altri sanno esattamente quello che devono fare e si spendono per la squadra: [Luca] Vincini e [Nick] McGlynn sono giocatori molto utili in questo sistema», aggiunge.

«Sassari prova tanto a chiudere l'area: sono la squadra che concede meno tiri da due punti alle avversarie, mentre ne concede molti di più da tre; perciò, una delle chiavi sarà quella di scardinare la loro difesa dell'area», dice prima di menzionare l'arrivo di coach Veljko Mrsic. «Quando c'è un cambiamento, c'è anche una spinta da parte di tutti tutti a fare qualcosa in più», sottolinea.

«Giocatori come [Jacob] Pullen hanno sempre avuto un grande impatto in ogni squadra in cui hanno giocato. Basta vedere Napoli negli ultimi anni. Inoltre, l'aggiunta di Ricky Visconti dà prima di tutto un bel surplus al loro reparto esterni, a livello di qualità e capacità balistiche. In più, si sono messi in casa un giocatore ambizioso che arriva da un momento difficile: questo lo porterà a fare bene», conclude.