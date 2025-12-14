La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince ancora!

La Reale Mutua Torino ’81 Iren trova il quarto successo consecutivo in campionato battendo i neopromossi del Bergamo per 13-16 . I ragazzi di Simone Aversa faticano per tutta la partita e vanno sotto nel punteggio a metà dell’ultima frazione di gioco, ma i gialloblù riescono a reagire con cattiveria e a portare a casa la vittoria.

LA PARTITA

Inizia il match e il Bergamo si porta in vantaggio con Locatelli, ma la Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia i conti con Ermondi. I bergamaschi segnano il 2-1 con il rigore trasformato da D. Mazzola, ma Colombo pareggia dai cinque metri. I ragazzi di Simone Aversa iniziano ad ingranare con Novara che sigla una doppietta per il 2-4. I lombardi reagiscono con D. Mazzola in superiorità numerica, ma Lisica ristabilisce le distanze. Si rientra in vasca per la seconda frazione di gioco e la Torino ’81 va sul +3 grazie a Lisica. I ragazzi di Foresti provano a rientrare nel match con il gol di Fumagalli e con la rete di Albani che realizza il 5-6. I gialloblù allungano con la superiorità numerica segnata da De Luca, ma M. Mazzola non ci sta e fa il 6-7. I torinesi si riportano sul +2 con Colombo, Fumagalli risponde per il 7-8, ma Lisica al tramonto del secondo tempo sigla il 7-9.

Al cambio vasca la Torino ’81 allunga sul 7-10 con Colombo, ma il Bergamo rialza la testa con la rete di M. Mazzola e la doppietta di D. Mazzola che pareggia i conti. I gialloblù non ci stanno e fanno il +1 ancora con il croato Lisica. Si rientra in acqua per l’ultima frazione di gioco e i bergamaschi segnano l’11-11 con D. Mazzola in superiorità numerica. I ragazzi di Simone Aversa mettono il muso avanti con il rigore trasformato da Novara, ma il Bergamo è in partita: D. Mazzola pareggia e Albani porta i suoi in vantaggio sul 13-12. La Reale Mutua Torino ’81 Iren reagisce con determinazione: Tononi fa il 13-13 su rigore, Novara sigla il +1 e Lisica allunga sul 13-15. A venti secondi dalla sirena finale de Luca trova il gol del 13-16 che chiude definitivamente la partita.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Portiamo a casa la vittoria faticosamente, rischiando pure di lasciare dei punti per strada, di rabbia negli ultimi quattro minuti l’abbiamo rimessa in piedi. Come ci eravamo detti: se queste partite non le affronti con il giusto approccio rischi di fare brutte figure. Oggi non abbiamo offerto una buona prestazione, eravamo deconcentrati e scarichi. Il Bergamo ha giocato una buona partita senza timore. Da segnalare l'esordio del portiere Alessio Romeo, classe 2007».

Le parole del vicepresidente Marco Raviolo: «Per iniziare mi sento di fare i complimenti al Bergamo, ha lottato, non ha mai mollato ed ha interpretato al meglio la direzione arbitrale che per usare un eufemismo definirei rivedibile. Relativamente alla nostra prestazione, ci portiamo a casa i tre punti e la sicura arrabbiatura per una prestazione a dir poco opaca. Sabato prossimo avremo l’ultima partita dell’anno nuovamente alla Monumentale contro il Bogliasco, squadra con la quale negli anni abbiamo giocato delle partite entusiasmanti, per questo ci aspettiamo di avere la Monumentale con tutti i nostri tifosi a supportarci».

IL TABELLINO

PALLANUOTO BERGAMO – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 13-16

Parziali (3-5; 4-4; 3-2; 3-5)

PALLANUOTO BERGAMO: Cortinovis, Carrara, Pedersoli, Birigozzi, Mazzola M. 2, Mazzola D. 6, Minali, Locatelli 1, Zavaglia, Filippelli, Fumagalli 2, Albani 2, Tonini, Marini. All. Foresti.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 5, Abate, Tononi 1, Romeo L., Coccia, Costa, Ermondi 1, Cassia, De Luca 2, Novara 4, Colombo 3, Romeo A., Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: CAMPORA – PUGLISI

LE NOTE: Uscito per limite di falli Carrara (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Bergamo 6/11 + un rigore e Reale Mutua Torino 81 Iren 5/9 + 3 rigori.