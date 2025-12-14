Reale Mutua Fenera Chieri ’76: undicesimo successo stagionale

Il girone di ritorno della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizia come si era concluso quello d’andata: con una vittoria da 3 punti che vale il terzo posto in classifica. Si tratta dell’undicesimo centro stagionale. Le ragazze di Negro superano 3-0 un coriaceo Bisonte Firenze in una partita intensa, contraddistinta da scambi prolungati e a tratti da diversi errori su entrambi i lati della rete. Il set più combattuto è il primo che vede le biancoblù spuntarla 25-22 al fotofinish nonostante i 7 errori in battuta. Sempre sofferta ma più in controllo la seconda frazione che termina 25-19. Nel terzo set le chieresi dominano fino al 17-8, dopo alcuni cambi perdono il ritmo e le ospiti recuperano a 21-21, infine con un colpo di coda finale scendono i titoli di coda sul 25-22. Capitan Spirito grazie a uno strepitoso lavoro in seconda linea merita l’ennesimo premio stagionale di MVP. Molto bene anche Nervini e Dervisaj che realizzano rispettivamente 14 e 16 punti.

La cronaca

Primo set – Apre l’incontro il muro di Gray su Knollema. Il primo doppio vantaggio si registra sul 7-5 dopo l’attacco da posto 4 di Dervisaj. Il distacco a favore di Chieri sale a 3 punti quando il muro di Nervini su Bukilic vale il 10-7. Sul 12-10 un interminabile scambio viene chiuso da Tanase e il Bisonte ricuce a 12-11. Con Dervisaj le chieresi tornano a +3 (14-11) e Chiavegatti spende il primo time-out. Segue un nuovo recupero fiorentino a 17-16 con Knollema e stavolta è Negro a fermare il gioco. Stringendo i denti Spirito e compagne riescono a conservare un’incollatura di vantaggio per qualche punto, finché Firenze corona la sua rimonta raggiungendo la parità a 21 con Acciarri. Secondo time-out di Negro e alla ripresa Dervisaj e Nemeth firmano il 23-21. L’attacco di Tanase che si ferma sul nastro regala a Chieri tre palle set (24-21). Nervini sfrutta al meglio la prima chiudendo 25-21.

Secondo set – Nelle fasi iniziali del set un turno di servizio di Nemeth frutta un break a 5-2 ma Knollema riporta subito Firenze a contatto (5-4). Si prosegue all’insegna dell’equilibrio fino al 12-10, quando ancora su battuta di Nemeth i punti di Nervini e Cekulaev danno a Chieri il distacco di 5 punti (15-10). Dopo un po’ di tira e molla (15-13, 17-13, 17-15, 20-16) le padrone di casa ritrovano il +5 dopo l’attacco out della neoentrata Zuccarello (22-17). I distacco tocca i 6 punti dopo il 24-18 di Nervini. Il Bisonte annulla una palla set, poi Acciarri serve lungo ed è 25-19.

Terzo set – Nella prima metà del set il vantaggio chierese cresce rapidamente: 5-2 (errore di Knollema), 7-3 (Dervisaj), 9-4 (Cekulaev), 13-6 (Gray). Sul 13-7 Degradi rileva Dervisaj, di lì a poco entrato anche Alberti per Cekulaev (15-8) e Bah per Nervini (18-11). Il Bisonte si riavvicina a 19-17 con un’inspirata Tanase. Negro rimanda in campo Dervisaj, quindi l’ace di Bukilic (19-18) lo spinge a fermare il gioco. Dervisaj interrompe il filotto ospite (20-18) e realizza pure il 21-18, rispondono ancora Tanase e Knollema ed è 21-21. La parallela di Nemeth da posto 2 vale il 22-21. Due errori di Firenze, di Bukilic in attacco e Acciarri in battuta, danno due palle match a Chieri. L’attacco in rete di Bukilic sancisce il 25-22.

Il commento

Ilaria Spirito: «Era importante per noi portare a casa i tre punti. E’ stata una partita difficile. In realtà nel terzo set ci siamo un po’ complicate la vita da sole però credo sia stata di nuovo un’ottima prova di forza. Sono molto felice».

Rachele Morello: «Abbiamo fatto una prestazione di buon livello. E’ stata una partita intensa. Siamo mancate un po’ nel fondamentale del muro che contro una squadra così ben attrezzata in attacco era importante, ma sono soddisfatta di questo primo step del girone di ritorno: è stata una buona partita».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Il Bisonte Firenze 3-0

Parziali (25-21; 25-19; 25-22)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen, Nemeth 13, Gray 8, Cekulaev 4, Nervini 14, Dervisaj 16; Spirito (L); Degradi 2, Alberti, Bah. N. e. Antonovic, Dambrink, Ferrarini, Bonafede (2L). All. Negro.

IL BISONTE FIRENZE: Morello, Bukilic 9, Acciarri 4, Malesevic, Tanas 10e, Knollema 13; Valoppi (L); Agrifoglio, Zuccarello 1, Kacmaz 1. N. e. Bertolino, Colzi, Villani, Lapini (2L). All. Chiavegatti; 2° Mitti.

ARBITRI: Giardini di Verona e Simbari di Milano.

NOTE: presenti 1035 spettatori. Durata set: 28′, 24′, 28′. Errori in battuta: 13-9. Ace: 3-2. Ricezione positiva: 55%-59%. Ricezione perfetta: 29%-21%. Positività in attacco: 37%-28%. Errori in attacco: 9-9. Muri vincenti: 6-4. MVP: Spirito.