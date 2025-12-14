Polisportiva Pasta: le Grifone passano in trasferta contro Kangaroos

LA GARA

Coach Cagnazzi si affida al quintetto composto da Isoardi B., Ciuffardi, Minarelli, Gregori e Carfora; coach Terzolo risponde con Romano, Cellino, Chessa, Marannano e Casasole. L’avvio non è brillante sul piano difensivo, ma una Gregori in grande serata prende subito in mano l’attacco gialloblù, firmando 10 punti nel primo quarto e permettendo alle Grifone di prendere il comando delle operazioni.



Nel secondo periodo è ancora Gregori ad aprire le marcature, questa volta dalla lunga distanza. Le rivaltesi aumentano l’intensità difensiva e, trascinate anche dalle triple della solita Isoardi, allungano fino al massimo vantaggio di +20 (19-39) all’intervallo.



Al rientro dagli spogliatoi le padrone di casa cambiano volto, alzando l’aggressività e trovando maggiore continuità offensiva. Le Grifone controllano la terza frazione, mantenendo invariato il margine di vantaggio rispetto alla pausa lunga.



Nell’ultimo quarto la tensione sale: la lucidità offensiva delle gialloblù cala e coach Cagnazzi è costretto a spendere entrambi i timeout rimasti in pochi secondi. Nonostante la pressione finale delle Kangaroos, le Grifone stringono i denti, difendono con ordine e portano a casa una vittoria preziosa.



IL COMMMENTO



Coach Cagnazzi: «È stata una settimana complicata, tra infortuni e influenze abbiamo lavorato a ranghi ridotti. Nonostante questo abbiamo avuto un buon approccio, imponendo il nostro gioco e il nostro ritmo. Nel finale ci è mancata un po’ di lucidità nel gestire il vantaggio, ma era fondamentale portare a casa il foglio rosa».



KANGAROOS SPORT - POL. PASTA 55-60

Parziali (10-17; 24-39; 38-54)



KANGAROOS: Balbo 2, Musso 2, Romano 2, Conti 2, Cellino 16, Chessa 6, Porretta 4, Bavuso 3, Marannano 7, Lupo 7, Bechis, Casasole 4. All. Terzolo; Ass. Sciannimanico.

PASTA: Isoardi B. 8, Ouattara 2, Minarelli 5, Stuerdo, Gregori 20, Isoardi A. 13, Ciuffardi 5, Marsili 5, Carfora 2. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino; Prep. Pilan.