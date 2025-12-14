GranTorino, la prima vittoria è realtà

Alla fine è arrivata: dopo dieci sconfitte, GRANTORINO ha conquistato la sua prima vittoria in Serie B Interregionale . Il successo è arrivato tra le mura di casa del Palaeinaudi di Moncalieri , in cui la squadra di coach Comazzi ha superato Elah Acquario di Genova con il punteggio finale di 78-69 . Un match emozionante, che ha visto le due squadre lottare con equilibrio nei primi tre quarti prima della svolta di GRANTORINO che ha indirizzato il match con autorità nell'ultimo quarto.

LA GARA

L'avvio di gara sorride a Genova, che sorprende i gialloblù con una difesa intensa e riesce a costruire un parziale di 2-7. Con il passare dei minuti è però GRANTORINOa prendere il controllo del match: i gialloblù ruotano bene intorno all'area avversaria e dopo aver pareggiato i conti sull'11-10 volano sul +9 grazie alle realizzazioni di Fracasso e Bossola. Il finale di periodo vede gli ospiti tornare sotto per chiudere un quarto equilibrato sul 22-18.

Ficetti inaugura il secondo quarto realizzando dal pitturato, ma i genovesi restano in partita. Brescianini recupera una palla preziosa e realizza in contropiede, poi centra due liberi che valgono il 24-24 indirizzando il +1 ospite a metà del secondo quarto. GRANTORINO si rialza con determinazione dal momento di difficoltà con la tripla di Grillo a inaugurare un parziale di 10-0 che riporta i gialloblù sul +9. In un finale di primo tempo punto a punto GRANTORINO allunga ancora: alla pausa lunga il punteggio è di 46-35.

Dopo l’intervallo GRANTORINO non abbassa la guardia e cerca di conservare la doppia cifra di vantaggio. Fracasso e Zumstein aprono le danze del secondo tempo con due triple pesantissime a livello morale e conducono i gialloblù sul +14. La reazione di Genova è guidata soprattutto da Diakhate e Venga, che riescono a ridurre lo svantaggio a otto lunghezze. Nel momento più delicato dell’incontro, l’inerzia del match pende verso Genova: i liguri vanno a segno con due triple e colmano il distacco sul 58-58 con i due liberi di Ferri. La tripla di Bossola riporta GRANTORINO avanti, prima che Alberghini e Petrovic firmino il sorpasso genovese; il terzo quarto si chiude sul 61-63.

Nell’ultimo periodo entrambe le squadre tremano commettendo qualche errore di troppo. È GRANTORINO a smuovere il tabellone grazie a un Mancino brillante: dopo il libero del -1, il numero 33 realizza una tripla pesantissima e mette a segno un altro libero per certificare il +3. Il time out ospite non risolve le criticità di Genova, che non trova più la via del canestro. È il momento di scappare per GRANTORINO, che vola sul +7 con i liberi di Barla e la penetrazione di Milone. La tripla di Fracassodel 73-63 è il colpo morale definitivo per gli ospiti, che reagiscono nel finale ma senza impensierire i gialloblù. La sirena sa di una storica prima volta: GRANTORINObatte Genova e conquista il suo primo successo in Serie B Interregionale.

IL PROSSIMO MATCH

GRANTORINO tornerà in campo venerdì 19 dicembre alle 21:00: i gialloblù saranno ospiti di Junior Libertas al Palaferraris di Casale Monferrato.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft - Elah Acquario di Genova 78-69

GRANTORINO Basketball Draft: Zumstein 11, Ficetti 2, Milone 2, Bossola 11, Losito 6, Pizzaia 1, Giglio ne, Fracasso 13, Obaseki, Barla 11, Mancino 13, Grillo 8. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.

Elah Acquario di Genova: Venga 15, Ferri 5, Alberghini 6, Brescianini 4, Spallarossa ne, Biaggini 19, Caversazio, Pintus 3, Zini 5, Petrovic 4, Fantino 2, Diakhate 6. All. Piastra.