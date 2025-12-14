Doppia vittoria per l’Iveco CUS Torino Rugby

La Prima Squadra maschile supera nettamente il Petrarca Rugby sul campo di casa dell’Albonico con il punteggio di 53–17, conquistando un bottino pieno che sancisce l’inizio della sosta invernale. I ragazzi universitari guidati dai coach Bianco, Belgrano e Modonutto hanno disputato un match ad altissimo ritmo, dimostrando intensità, qualità di gioco e grande determinazione.

La formazione biancoblù ha messo a segno otto mete, firmate da Ambrosi (classe 2000), Quaglia (classe 2000), Momicchioli (classe 2005) autore di una doppietta, La Terza (classe 2004), Edward Reeves (classe 1996), Daquino (classe 2006) all’esordio assoluto, e Bau (classe 2004). Un tabellino che racconta bene la profondità e la giovane età del gruppo cussino.

Giovanissima anche la formazione schierata dal Petrarca Rugby, con un’impostazione molto simile a quella del CUS Torino e composta da atleti nati tra il 2000 e il 2006. Questa scelta ha dato vita a una partita intensa, divertente e senza tempi morti, in cui entrambe le squadre hanno cercato di acquisire esperienza e mettere in campo il lavoro svolto durante la settimana.

Al termine del match ha commentato il coach della mischia Roberto Modonutto, tornato da poco sul rettangolo di gioco dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per due mesi: «Nonostante il risultato finale, la partita ha offerto spunti positivi, con un confronto intenso e ritmi elevati. Gli avversari hanno creato difficoltà soprattutto nelle fasi di lancio del gioco, ma la squadra è riuscita a controllare la gara, limitando efficacemente il loro gioco di movimento. Sono emerse risposte incoraggianti sugli aspetti preparati durante la settimana, segnale di un lavoro che sta iniziando a dare continuità. Il gruppo continua a fornire riscontri importanti sia in allenamento che nelle gare ufficiali, mostrando crescita e maggiore consapevolezza. La squadra sta acquisendo fiducia giornata dopo giornata, con l’obiettivo dichiarato di scalare posizioni in classifica. Ora qualche giorno di recupero, prima di concentrare l’attenzione sul prossimo appuntamento dell’11 gennaio a Roma».

Il campo ha quindi premiato un CUS Torino volenteroso, focalizzato e affamato di riscatto, trascinato anche dal calore dei tanti tifosi accorsi all’Albonico in una splendida giornata di sole.

Successo importante anche per la Serie A Élite femminile, impegnata nella trasferta più lunga dell’anno a Napoli contro il Neapolis Rugby Femminile. Nonostante un viaggio lungo e faticoso e alcune assenze dovute agli infortuni, le ragazze guidate dai coach Carbone e Perrone sono riuscite a conquistare 4 punti preziosissimi in classifica su un campo notoriamente difficile, dimostrando carattere, compattezza e grande spirito di sacrificio.

Ora entrambe le formazioni seniores osserveranno la pausa natalizia, per poi tornare in campo nel mese di gennaio con rinnovata energia.