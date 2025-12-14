Eurogymnica: insuperabili EGirls ad Ancona

Si è conclusa il weekend scorso, la stagione agonistica del settore Gold di ginnastica ritmica, il massimo livello nella disciplina dei piccoli attrezzi. L'ultimo atto si è consumato sul palcoscenico del Pala Prometeo di Ancona, sede prescelta dalla FGI per lo svolgimento di una delle competizioni più amate, il Campionato Italiano di Insieme, al quale Eurogymnica ha partecipato mettendo in pedana la squadra Allieve e le due formazioni che componevano la squadra Open.

L'Insieme è la specialità più coreografica ed emozionante, forse la prediletta dagli amanti della ritmica, dove il lavoro individuale si piega all'interesse collettivo di 5 ginnaste impegnate, per circa 2 minuti e 30, a collaborare tra loro, scambiandosi gli attrezzi.

Per la prima volta, il programma è stato adattato al regolamento internazionale, prevedendo per le Open, non solo le due gare di specialità alle cinque palle e al misto (3 cerchi e 4 clavette), ma anche l'All Around ovvero il concorso generale che incorona regina la squadra capace di raggiungere il totale più alto, somma delle due singole specialità.

Ai nastri di partenza delle qualificazioni c'erano in totale 50 società provenienti da tutto lo stivale, molte delle quali accreditate per una medaglia. Con il misto, le EGirls hanno raggiunto un buon punteggio di 22,517, confezionato da Virginia Cuttini, Eglissa Lika, Chiara Cortese, Stefania Straniero e Cecilia Quarello.

Queste ultime due hanno poi passato il testimone ad Alessia Pala e Anna Russo, subentrate per la performance alle cinque palle. Il nuovo quintetto è riuscito addirittura a far meglio, aggiudicandosi l'importante score di 23,650. Con una bella dimostrazione di costanza, Eurogymnica ha totalizzato 46,167 mantenendo un'andatura media che nessuna delle altre sfidanti è riuscita a sopportare.

Il club del presidente Luca Nurchi è così salito sul gradino più alto del podio nazionale di Insieme per la quinta volta nella sua storia, dopo i titoli del 2007, 2017 2022 e 2023. « Ci tenevamo a fare bella figura e le motivazioni non mancavano di certo - ha dichiarato Marco Napoli, DS di Eurogymnica - innanzitutto mantenere, anche a livello di Club, lo standard di eccellenza che ha portato le storiche medaglie della squadra nazionale Junior, allenata dal nostro staff tecnico e, nello specifico, vedere il nostro nome inciso nell'albo d'oro di questa specialità, per la prima volta con la formula internazionale».

Così è stato, ma c'è di più. Nelle finali di specialità Eurogymnica ha conquistato anche un bel bronzo con le cinque palle e ha concluso con il nono posto del misto.

Il giorno precedente, i giovani virgulti della cantera settimese, avevano accarezzato il sogno d'alloro nella categoria Allieve dove, sempre con le cinque palle, il quintetto composto da Denise Paradiso, Arianna Cortese, Ginevra Gallizia, Marta Valentini e Isabel Coconi Santoni, aveva svettato sulle altre 57 formazioni, con uno stupendo esercizio, dando l'impressione di poter centrare il massimo obiettivo. Nella finale a 12 però è mancata la lucidità sufficiente e le campionesse regionali in carica hanno dovuto accontentarsi dell'ottavo posto.

Per Eurogymnica, che con questo raggiunge la quota di 53 titoli italiani nella sua storia, un'altra bella prestazione di gruppo, testimonianza della preparazione delle ginnaste, giovani o veterane che siano, che arriva dopo tanti risultati di eccellenza, su tutti il bronzo di Sara Parente, i titoli italiani di specialità di Giulia Capriolo e Nicole Ciobanu, il bronzo della Squadra Allieve Gold.