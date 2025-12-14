Reale Mutua Torino: la quinta vittoria di fila è servita!

Una vittoria di carattere e grinta, ottenuta con le unghie e con i denti dopo essere stati per larghi tratti all’inseguimento. Così la Reale Mutua Basket Torino esce vittoriosa anche dal PalaRadi di Cremona, battendo la Ferraroni Juvi ed estendendo così la serie positiva a cinque successi consecutivi. Un test non banale e particolarmente insidioso, con i gialloblù che non hanno mostrato la stessa continuità e produttività offensiva delle uscite precedenti, ma con grande attitudine difensiva sono riusciti comunque ad essere solidi e a trovare altri due punti importanti per andare sopra il 50% di vittorie (9-8 il bilancio dopo 17 partite). Proprio quando l’inerzia era dalla parte dei padroni di casa, con la Juvi sopra anche di 10 punti sul finire del terzo periodo, è stato decisivo un ultimo quarto di grande applicazione degli uomini di coach Moretti, con una difesa a zona efficace, mentre nella metà campo offensiva è stato ancora una volta determinante MaCio Teague, per la terza volta di fila oltre quota 20 punti personali (21 questa sera). Il risultato finale è 69-73 e la fiducia gialloblù continua a crescere.

QUINTETTI

Cremona: Vecchiola, Garrett, Allinei, Bartoli, Bortolin

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Avvio di gara con la Reale Mutua che ha bisogno di qualche minuto per prendere le misure difensive per contenere un avvio intraprendente dei padroni di casa: Allinei crea un primo break di 8-2 per i cremonesi, ma Torino si sblocca ed entra in partita con Teague per riportare subito l’equilibrio. Kadeem Allen ha subito un impatto significativo al suo ingresso in campo ma i gialloblù trovano il sorpasso proprio in chiusura di primo quarto con l’energia di Schina per il 18-20.

Minuti di nebbia offensiva della Reale Mutua che non riesce a produrre nei primi quattro minuti del secondo quarto, con la Juvi che ne approfitta e mette nuovamente la testa avanti. Coach Moretti chiama timeout per riportare l’ordine in casa gialloblù, ma l’inerzia verso la pausa lunga è dalla parte di Cremona: gli ospiti fanno fatica a mettere in ritmo il loro totem Allen (2/9 dal campo nel primo tempo), così la Juvi chiude avanti a metà gara sul 37-32 nonostante l’apporto positivo di Cusin per Torino.

Si sblocca finalmente Robert Allen e Torino così riporta il punteggio in equilibrio alla ripresa dei giochi. L’attacco gialloblù manca però di lucidità, dall’altra parte Cremona continua a giocare ad alto ritmo e con Panni e Kadeem Allen si riprende l’inerzia del gioco con un parziale di 9-2 che vale il +8 sul 57-49 alla chiusura del terzo quarto.

Tre possessi difensivi di zona efficace e parziale di 8-0 con le bombe di Teague, così la Reale Mutua in un amen riporta tutto in perfetto equilibrio: 57-57 e timeout di coach Bechi. L’ex Baylor però si è definitivamente acceso e segna anche la tripla del sorpasso. Si procede così verso un finale in volata: la Reale Mutua continua ad aggrapparsi a un caldissimo Teague e alla tenacia a rimbalzo di Robert Allen, ma fa fatica a trovare il colpo del ko, così Cremona rimane pericolosamente in scia e si ritrova pure con il potenziale tiro della vittoria con Kadeem Allen che però si infrange sul ferro. Torino così resiste e trova la quinta vittoria di fila. Finisce 69-73.

Coach Moretti nel postpartita: «Sono molto contento e orgoglioso dei miei ragazzi che hanno giocato una partita di grande carattere, orgoglio e voglia di non mollare. Abbiamo mantenuto lucidità anche nei momenti in cui stavamo barcollando e siamo riusciti così a giocare un ultimo quarto importante per superare le difficoltà. Complimenti a noi per la vittoria e complimenti anche alla Juvi per aver giocato una partita di grande applicazione».

Ferraroni Juvi Cremona - Reale Mutua Torino 69-73

Parziali (18-20, 19-12, 20-17, 12-24)

Ferraroni Juvi Cremona: Kadeem Allen 13 (4/7, 1/4), Vittorio Bartoli 10 (1/6, 1/3), Alessandro Panni 10 (1/1, 2/7), Edoardo Del cadia 9 (3/3, 0/0), Gregorio Allinei 8 (1/1, 2/3), Billy Garrett 7 (2/4, 1/7), Tommaso Vecchiola 5 (2/3, 0/4), Simone Barbante 3 (0/1, 1/4), Matias Bortolin 2 (1/8, 0/0), Andrea La torre 2 (1/1, 0/0), Massimo Fiodo 0 (0/0, 0/0), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 38 14 + 24 (Vittorio Bartoli 11) - Assist: 15 (Vittorio Bartoli, Alessandro Panni, Tommaso Vecchiola 3).

Reale Mutua Torino: Macio Teague 21 (3/10, 4/5), Robert Allen 18 (5/13, 1/4), Federico Massone 10 (3/5, 1/2), Matteo Schina 8 (2/3, 0/2), Davide Bruttini 8 (3/8, 0/0), Marco Cusin 8 (4/5, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Tortu' 0 (0/1, 0/1), Umberto Stazzonelli 0 (0/1, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Robert Allen 10) - Assist: 14 (Macio Teague, Matteo Schina 6).