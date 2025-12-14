Giaguari Torino: il weekend delle giovanili

Weekend di emozioni contrastanti per le formazioni giovanili dei Giaguari Torino , che chiudono la regular season con due sconfitte a Milano sabato e una vittoria casalinga domenica. Il bilancio finale sorride comunque ai torinesi: tutte e tre le squadre staccano il pass per i playoff di gennaio, anche se bisognerà attendere i risultati della prossima domenica per conoscere gli avversari.

La Under 18 cede 48-22 ai Seamen Milano in una partita inizialmente equilibrata. Dopo il 13-0 iniziale dei padroni di casa, i Giaguari reagiscono con il touchdown di Cuccia su passaggio da 43 yard di Brancaleoni, ma falliscono il pareggio quando Papeo viene fermato sulla yard line al quarto tentativo. Si va all'intervallo sul 20-8 per i Seamen. Nel terzo periodo Cuccia riporta sotto i suoi con un'altra ricezione da 46 yard firmata ancora Brancaleoni, ma i milanesi piazzano quattro touchdown consecutivi tra terzo e quarto quarto che indirizzano definitivamente il match. Nel finale, Brancaleoni su corsa da 1 yard fissa il 48-22 conclusivo.

Ancora più amara la sconfitta della Under 21, battuta 20-19 dai Rhinos Milano in un match combattutissimo. I Giaguari passano in vantaggio con la corsa di Bertuol, i Rhinos pareggiano nel primo quarto, poi Torino torna avanti con il touchdown da 4 yard di Papeo e il field goal da 23 yard di Balzo. Nel secondo tempo i padroni di casa ribaltano il risultato con un touchdown per quarto. In vantaggio 20-17, a meno di un minuto dalla fine, i Rhinos optano per un safety intenzionale. Sul 20-19, con pochi secondi sul cronometro, i Giaguari hanno l'opportunità di vincere con un field goal, ma uno snap sbagliato vanifica il tentativo della vittoria a tempo scaduto.

Riscatto completo domenica per la Under 15, che domina 38-14 i Blitz Ciriè e conquista matematicamente i playoff. Match senza storia fin dall'avvio: i torinesi chiudono il primo quarto sul 20-0 grazie ai touchdown di Borri su corsa, Coman su passaggio di Di Tommaso e dello stesso Di Tommaso su corsa. Nel secondo periodo Borri riceve da 56 yard da Di Tommaso portando il punteggio sul 26-0 all'intervallo. Nella ripresa i Blitz reagiscono con orgoglio: Di Stefano va a segno due volte su corsa, ma non basta. Borri su corsa da 63 yard e Coman su passaggio di Di Tommaso mantengono le distanze e fissano il risultato finale sul 38-14.

Ora l'attenzione si sposta alla prossima domenica, quando si definiranno gli accoppiamenti playoff per le tre formazioni dei Giaguari Torino.