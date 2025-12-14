Boxing de Rua: Fontana si ferma al terzo round

Non è stato l’epilogo sportivo sperato per Andrea “The Doctor” Fontana , ma la serata di Botte di Natale alla Bocciofila Rossini ha confermato ancora una volta la solidità e la crescita del progetto Boxing de Rua , dentro e fuori dal ring. Nel main event della serata, Fontana è stato costretto ad alzare bandiera bianca al terzo round, sconfitto per KO tecnico dopo una distorsione al ginocchio provocata da un movimento sbagliato: la gamba non ha retto e il pugile torinese non è stato più in grado di proseguire il match contro il georgiano Ambrosi “Ato” Sutidze .

Un epilogo sfortunato che interrompe un incontro combattuto e che ora richiederà gli accertamenti medici del caso, con l’obiettivo di un pieno recupero. Nonostante il ko del proprio atleta di punta, la Boxing de Rua può sorridere per l’ottimo andamento del resto della manifestazione. Nei 12 incontri di pugilato olimpico, infatti, tutti gli atleti della scuderia torinese hanno vinto o pareggiato, confermando il valore di un gruppo giovane ma già competitivo, nato poco più di un anno fa e in costante crescita. Da sottolineare anche la presenza di quattro match femminili, ulteriore segnale concreto dell’impegno della società verso un pugilato sempre più inclusivo.

Grande interesse e partecipazione anche per le dimostrazioni del progetto Boxe Sociale Torino: in pochi mesi i partecipanti hanno mostrato di aver appreso i rudimenti fondamentali del pugilato, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di educazione, aggregazione e crescita personale. A impreziosire la serata, i saluti istituzionali dei Presidenti della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, e della Federazione Pugilistica Piemonte e Valle d’Aosta, Gianluca Timossi, che hanno sottolineato il valore sportivo e sociale dell’iniziativa. Nonostante l’amarezza per l’infortunio di Fontana, la serata della Bocciofila Rossini ha confermato la vitalità del movimento pugilistico torinese e la capacità della Boxing de Rua di organizzare eventi di qualità, guardando con ambizione agli appuntamenti del 2026.