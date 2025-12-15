Pinerolo Ghiaccio: settimana intensa per gli Storm 

Settimana intensa e ricca di impegni per gli Storm , protagonisti su più fronti tra campionato e attività giovanile, con partite che hanno offerto spunti di crescita, emozioni e risultati significativi. Lunedì 8 dicembre la formazione Storm di IHL1 è scesa sul ghiaccio di casa per affrontare il Chiavenna. Il match, combattuto e giocato con determinazione, si è chiuso con il successo degli ospiti per 6-2. Al di là del risultato, la gara ha fornito indicazioni utili su cui continuare a lavorare nel percorso stagionale.

Nel fine settimana spazio anche al settore giovanile. La categoria Under 12 è stata impegnata contro i pari età di Milano, Aosta/Real e Valpellice, mostrando grinta e grande voglia di mettersi in gioco in ogni incontro. Nota di merito per i nati nel 2016, alla prima esperienza in un concentramento U12: un debutto importante, ricco di emozioni e fondamentale per il loro percorso di crescita sportiva.

Ancora impegno esterno per la IHL1, tornata sul ghiaccio a Laces contro i Vinschgau Eisfix. Una sfida complessa, chiusa sul 6-1 per i padroni di casa, che rappresenta un ulteriore passo in un cammino fatto di lavoro e miglioramento continuo.

Domenica mattina sono arrivate grandi soddisfazioni dalla categoria Under 14, che ha affrontato i Milano Devils. Grazie a intensità, gioco di squadra e grande determinazione, gli Storm hanno conquistato una netta vittoria per 8–1, confermando la qualità del lavoro svolto.

A Torino, i piccoli Under 10 si sono confrontati con Aosta, Valpellice, Bulls e Real Torino, mettendo in mostra energia, entusiasmo e spirito combattivo in ogni azione.

A chiudere il fine settimana, sul ghiaccio di casa, la formazione femminile Rebelles ha superato le Dolomites Women per 1-0 al termine di una partita intensa ed equilibrata, decisa dal carattere e dalla solidità del gruppo.

Un’altra settimana ricca di impegni e segnali positivi per il mondo Storm, che continua il proprio percorso con grande determinazione.