Il BCC Derthona passa in trasferta contro Broni 

L’ Autosped BCC Derthona chiude il girone di andata con una vittoria molto convincente sul campo ostico di Broni . La formazione biancorossa guida nel punteggio per larghissimi tratti, trova una grande distribuzione offensiva nell’arco di tutti e quaranta i minuti e mette in campo una difesa attenta e intensa. Si tratta del quinto successo nelle ultime sei partite per il BCC, che termina il girone di andata al sesto posto in gradutatoria, a 10 punti, e affronterà Campobasso nei quarti di finale di Coppa Italia in programma domenica 4 gennaio alla Cittadella dello Sport. Sempre alla Cittadella, domenica 21 dicembre alle ore 18 , Melchiori e compagne riceveranno la visita del Geas Sesto San Giovanni .

Prima frazione di gioco contraddistinta dall’equilibrio e dalla grande intensità in campo: le due squadre giocano alla pari e il BCC chiude avanti 13-15 al 10’. Nel secondo quarto, l’Autosped piazza un allungo importante trovando percentuali molto alte al tiro e le fiammate di Penna, Conte e Fondren, che guidano il break che vale il 26-45 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la formazione biancorossa resiste al tentativo di rientro di Broni, che non va mai sotto la doppia cifra di ritardo, e poi piazza una nuova importante accelerazione grazie a una difesa di alto livello e a soluzioni corali ed efficaci in attacco. Al 30’ il BCC conduce 40-64. Nell’ultimo periodo, l’Autosped continua a produrre una grande qualità di pallacanestro, mantenendo il margine accumulato nei quarti precedenti e conquista la vittoria per 63-84.

Il commento del vice allenatore Enrico Rocco: «Broni è una buona squadra, per cui dopo l’allungo del secondo quarto non pensavamo di averla chiusa. Abbiamo chiesto alle ragazze di continuare con la stessa intensità difensiva che ci ha permesso di trovare tiri equilibrati. Sicuramente l’inserimento di Fondren ci ha dato molto dal punto di vista tecnico e di personalità, ha aggiunto esperienza e la sua presenza è determinante sotto tutti i punti di vista».

Le parole di Sara Toffolo: «Stiamo crescendo gara dopo gara sia in attacco che in difesa, essendo aggressive e intense per quaranta minuti. In queste partite bisogna essere brave a gestire il ritmo partita, essendo concentrate per tutto l’incontro».

Logiman Broni-Autosped BCC Derthona 63-84

Parziali (13-15, 26-45, 40-64)

Broni: Cornelius 16, Colognesi 2, Archer 5, Natali ne, Cvitkovic 13, Castellani 8, Manizza ne, Crippa 7, Milani 2, Trovato Perri ne, Hayes 10, Sangan ne. All. Diamanti.

BCC Derthona: Dotto 5, Kunaiyi 10, Fontaine 8, Conte 11, Toffolo 8, Leonardi, Fondren 13, Arado 2, Suarez 9, Cocuzza, Melchiori 6, Penna 9. All. Cutugno.