Vittoria in trasferta per i ragazzi della Asti Mens Sana

La formazione Under 14 Gold della Asti Mens Sana, guidata da coach Riccardo Amico, ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta contro il New Basket Team, imponendosi con il punteggio finale di 61-58. La partita, disputata in un clima di grande intensità, ha visto le due squadre affrontarsi punto a punto fino all’ultimo secondo. I ragazzi astigiani hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra, riuscendo a mantenere la lucidità nei momenti decisivi e portando a casa un successo che conferma la loro crescita e il lavoro svolto.