Vittoria in trasferta per i ragazzi della Asti Mens Sana

La formazione Under 14 Gold della Asti Mens Sana, guidata da coach Riccardo Amico, ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta contro il New Basket Team, imponendosi con il punteggio finale di 61-58. La partita, disputata in un clima di grande intensità, ha visto le due squadre affrontarsi punto a punto fino all’ultimo secondo. I ragazzi astigiani hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra, riuscendo a mantenere la lucidità nei momenti decisivi e portando a casa un successo che conferma la loro crescita e il lavoro svolto.
Il match ha regalato emozioni forti al pubblico presente al Palazzetto Comunale di San Salvatore Monferrato, con azioni spettacolari e una difesa solida da parte di entrambe le formazioni. Alla fine, la Mens Sana ha saputo trovare la giusta energia per chiudere la gara con tre punti di vantaggio, premiando l’impegno e la concentrazione dei giovani atleti. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel percorso stagionale della squadra, che continua a dimostrare carattere e ambizione nel campionato Under 14 Gold.
La prossima settimana si preannuncia un week-end intenso: venerdì 19 dicembre i ragazzi di coach Amico ospiteranno i primi in classifica del Derthona, in una sfida che promette spettacolo. Il giorno successivo, sabato 20 dicembre, sarà invece tempo di derby cittadino contro la SBA, un appuntamento sempre sentito e atteso.
New Basket Team - Asti Mens Sana 58-61
Asti Mens Sana: Caterisano 1, Fea, Finco 16, Iudicelli 13, Marong 17, Mulaj 9, Pianta, Piazza 1, Viano 4. Coach Riccardo Amico. Ass. Pietro Rattazzo.