Le Premiazioni dell'attività’ Tamburellistica Piemontese 2025

Appuntamento prenatalizio per il mondo del tamburello a muro che si ritroverà nella mattinata di domenica 21 dicembre al Teatro Lumière di Asti, in Corso Dante 188 per il tanto atteso momento della premiazione delle attività 2025. Con invito rivolto a tutte le società del tamburello a muro piemontese da parte di Mimmo Basso (presidente del Comitato Fipt Asti e della CMS Commissione Muro) e di Riccardo Bonando (Presidente Comitato Fipt Piemonte), i protagonisti della stagione appena passata si ritroveranno a partire dalle ore 10 alla manifestazione, organizzata con il Patrocinio della Banca di Asti, e alla presenza delle massime autorità sportive e istituzionali e degli Organi di Stampa.
La nutrita scaletta prevede un importante risalto alle società che hanno partecipato ai Campionati di Serie A, B e C con particolare menzione di coloro che hanno vinto i titoli nazionali e nazionali giovanili. Si citano ad esempio i titoli italiani a muro Under 10 (Tigliolese), Under 12 (Monale), Under 14 (Rilate), Under 18 (Chiusano) ed ancora Serie A (con il triplete di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa del Grazzano), Serie B (Casa Paletti) e Serie C (Grazzano). Durante l’evento saranno inoltre ufficializzati i nomi del “Miglior Giocatore 2025 Serie A Muro”, del “Miglior giocatore Under 23 Serie A Muro 2025” e della “Formazione ideale/Miglior quintetto ideale 2025”.
Nel corso dell’appuntamento verranno inoltre fornite anticipazioni sulla rivista in fase di realizzazione che celebrerà i 50 anni del massimo campionato di tamburello a muro che ricorreranno proprio nel 2026. La rivista sarà poi ufficialmente presentata in occasione dell’inizio del campionato, nel mese di marzo.