Le Premiazioni dell'attività’ Tamburellistica Piemontese 2025

Appuntamento prenatalizio per il mondo del tamburello a muro che si ritroverà nella mattinata di domenica 21 dicembre al Teatro Lumière di Asti , in Corso Dante 188 per il tanto atteso momento della premiazione delle attività 2025 . Con invito rivolto a tutte le società del tamburello a muro piemontese da parte di Mimmo Basso (p residente del Comitato Fipt Asti e della CMS Commissione Muro) e di Riccardo Bonando ( Presidente Comitato Fipt Piemonte), i protagonisti della stagione appena passata si ritroveranno a partire dalle ore 10 a lla manifestazione, organizzata con il Patrocinio della Banca di Asti , e alla presenza delle massime autorità sportive e istituzionali e degli Organi di Stampa.

La nutrita scaletta prevede un importante risalto alle società che hanno partecipato ai Campionati di Serie A, B e C con particolare menzione di coloro che hanno vinto i titoli nazionali e nazionali giovanili. Si citano ad esempio i titoli italiani a muro Under 10 (Tigliolese), Under 12 (Monale), Under 14 (Rilate), Under 18 (Chiusano) ed ancora Serie A (con il triplete di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa del Grazzano), Serie B (Casa Paletti) e Serie C (Grazzano). Durante l’evento saranno inoltre ufficializzati i nomi del “ Miglior Giocatore 2025 Serie A Muro ”, del “ Miglior giocatore Under 23 Serie A Muro 2025 ” e della “ Formazione ideale/Miglior quintetto ideale 2025 ”.