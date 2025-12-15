Mts Ser Santena ko a Rivarolo, ma con orgoglio e carattere

Altra sconfitta per le tigri santenesi in trasferta a Rivarolo, in casa della Finimpianti, terza in classifica a 24 punti, con una serie di ex santenesi come il coach Di Martino, il libero Marini e Pertusio, fuori rosa per un infortunio. Per le padrone di casa però è stata meno facile del previsto, perchè si sono trovate davanti una formazione tutt'altro che arrendevole. Destefanis e compagne infatti hanno messo a disposizione tutta la caparbietà di cui sono capaci opponendosi con tutte le forze alla superiorità tecnica delle rivarolesi.

Coach Demichelis, nel primo set schiera Venco in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Cadamuro in centro, Vasca e Visciano in banda, Lazzarin libero.

Fin dai primi scambi si vede in campo una squadra ordinata e decisa e le santenesi si portano in vantaggio per 6 a 4, ma le padrone di casa iniziano a macinare gioco sopratutto con la loro miglior realizzatrice Re, e oltre a pareggiare i conti si portano in vantaggio (13 a 10) costringendo coach Demichelis a chiamare il primo time out a disposizione. Grazie a qualche errore delle rivarolesi e gli attacchi di Nardoianni e un ace di Visciano, le santenesi si avvicinano ancora e questa volta è coach Di Martino a chiamare il time out sul 17 a 16. Il set si porta alla fine senza nessun risparmio di colpi ma la prima frazione è a favore delle padrone di casa a causa di un errore al servizio e in attacco delle santenesi.

Nel secondo set coach Demichelis lascia in campo la stessa formazione del primo e anche in questa frazione si parte in perfetta parità fino all' 11 pari, quando ancora una volta la Finimpianti preme sull'acceleratore e si porta in vantaggio con un parziale di 5 punti (13 a 18). Coach Demichelis chiama il secondo time out discrezionale e questa volta sembra funzionare, perchè le tigri santenesi reagiscono positivamente e con il turno al servizio di capitan Destefanis le santenesi riducono ancora le distanze portandosi sul 19 pari. Sul 22 pari è ancora una volta coach Di Martino a chiamare il time out per spronare le sue giocatrici a chiudere il set. E così avviene: 25-22.

Anche nel terzo set coach Demichelis conferma la stessa formazione dei primi due e ancora una volta sui primi palloni c'è molto equilibrio e gli scambi sono lunghi. Entra Vione al posto di Cadamuro, ma ancora una volta la Finimpianti prende il largo portandosi in vantaggio per 13 a 8.

Nonostante lo svantaggio, Destefanis e compagne non si arrendono e ancora una volta raggiungono le avversarie a un punto (19 a 18). Le padrone di casa però ancora una volta approfittano di qualche

indecisione delle avversarie e chiudono set e partita per 25 a 19.

La prossima partita della Mts Santena sarà al PalaSer il 20 dicembre alle ore 17.30 con la prima in classifica, il Volley Network's.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 10

FINIMPIANTI GP RIVAROLO TO vs MTS SER SANTENA 3-0

Parziali (25-20 25-22 25-19)

MTS SER SANTENA: Vasca, Visciano, Cadamuro, Vione, Venco, Nardoianni, Marino, Di Blasi, Destefanis (K), Ponassi, Frascella

Liberi: Lazzarin

Allenatori: Demichelis, Romero