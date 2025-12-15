Il Club76 aspetta il Natale festeggiando nuove vittorie

Le ragazze di coach Nicola Negro in Serie A1 sabato sera in diretta Rai hanno aperto il girone di ritorno come si era concluso quello d’andata: con una vittoria da tre punti che vale il terzo posto in classifica. Si tratta dell’undicesimo centro stagionale, messo a segno contro il Bisonte Firenze (25-21, 25-19, 25-22).

Spostamento di gara in Serie B1: il Club ’76 Fenera Chieri giocherà infatti mercoledì alle 20 al PalaFenera di Chieri, contro Volley Academy Volpiano.

In U16 Regionale il Club76 L'Alba Volley vince 3-1 affrontando Monviso Volley Pinerolo (25-19, 25-23, 21-25, 34-32). Buona prestazione delle ragazze, che riescono a conquistare tutti e tre i punti, aggiudicandosi il secondo posto. Tutte le atlete sono state chiamate in causa e hanno risposto in modo positivo.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti vince 0-3 su Alessandria Volley (11-25, 22-25, 14-25), portando a casa l'intera posta in palio nonostante una prestazione opaca.

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno ceduto 3-0 contro AF Volley (25-23, 25-11, 25-15). Le “clubbine” escono dalla palestra della seconda in classifica con una sconfitta. Primo set combattuto, poi il calo di concentrazione e rendimento.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley inciampa 0-3 su Cemental Marene (15-25, 11-25, 20-25). Partita impegnativa per le giovani albesi contro la formazione avversaria che lotta per il primo posto in classifica. Nel terzo set le ragazze sono riuscite ad alzare un po’ il livello, ma non è bastato contro l’esperienza avversaria.

In U14 Regionale il Club76 MTS Santena si è imposto 3-1 su Academy Volpiano (25-16, 24-26, 25-15, 25-17). Risultato positivo per le ragazze di coach Asola, che chiudono la prima fase del campionato consolidando un meritato secondo posto in classifica. Una vittoria importante, arrivata al termine di una partita non semplice, caratterizzata da una prestazione ancora troppo discontinua. In vista della seconda fase del campionato sarà necessario alzare il livello, trovare maggiore continuità e ridurre i passaggi a vuoto che rischiano di compromettere le gare più equilibrate.

In Under 13 il Club’76 Fenera Chieri Gold vince 3-1 su Btm In Volley Piemonte 13 (25-19, 25-27, 25-16, 25-19). Le biancoblù hanno dimostrato grinta e voglia di portarsi nuovamente a casa la gara, con un secondo set giocato punto a punto e perso solo ai vantaggi. Si confermano così prime del girone Under 13 Eccellenza, vincendo tutte le gare della prima parte di stagione.

In U13 Eccellenza il Club76 Playasti ha vinto 1-3 su PVB Canelli Bosca Gialla (22-25, 25-22,12-25, 19-25). Le astigiane strappano un primo set altalenante e cedono sul finale del secondo. Dal terzo in poi sembra un’altra partita, con le “clubbine” che padroneggiano il gioco e mettono in cassaforte i tre punti.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 12 dicembre

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti vs Volley Roero 3-0

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Volley Saluzzo 3-0

Sabato 13 dicembre

U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: PGS El Gall vs Club76 Playasti 0-3

Domenica 14 dicembre

U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs PGS El Gall 0-3

U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 MTS Santena vs PVB Canelli Blu 16 1-3

U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Volley Cherasco Stellata vs Club76 Playasti 3-0

U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Mon.Vi. & Villanova vs Club76 Playasti Bianca 0-3

U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Blu vs Villanova & Mon.Vi. 3-2