Tifosi dei Leoni, GIVE ME 5! Il nuovo pack per le sfide del girone di ritorno della Bertram

Compri 5 e paghi 4. Il Derthona Basket lancia il GIVE ME 5 PACK per le gare con Apu Old Wild West Udine, Pallacanestro Trieste, Vanoli Cremona, Acqua S.Bernardo Cantù e Dolomiti Energia Trentino, cinque delle otto partite che la Bertram Derthona Tortona disputerà sul parquet amico della Nova Arena nel girone di ritorno di Serie A Unipol.
Già dal nome del pack – acquistabile dalle ore 14 di oggi, lunedì 15 dicembre, sino a fine gennaio – è intuibile la necessità di far sentire alla squadra il calore costante da parte dei sostenitori dei Leoni, che da inizio febbraio a metà aprile potranno vivere l’emozione di questa cinquina di altre appassionanti sfide casalinghe della formazione bianconera, decisiva per la voglia di approdare ai playoff del roster allenato da Mario Fioretti.
Attraverso l’acquisto in combinata dei biglietti dei match, lo speciale pacchetto consentirà di assistere alle cinque partite al prezzo di quattro.
Questo il prezzo complessivo nei diversi settori:
|
SETTORE
|
NOME SETTORE
|
PACK INTERO
|
PACK RIDOTTO (U18 e Over 65)
|
C1 - C2 - C3
|
Poltrona
|
280 €
|
200 €
|
A3
|
Parterre Silver
|
280 €
|
200 €
|
A7 - A9
|
Parterre Derthona
|
220 €
|
152 €
|
A2 - A4
|
Parterre Bianconero
|
220 €
|
152 €
|
A6 - A10
|
Parterre Derthona Laterale
|
180 €
|
126 €
|
B7 - B8
|
Tribuna Derthona
|
96 €
|
67 €
|
B2 - B3 - B4
|
Tribuna Bianconera
|
96 €
|
67 €
|
B6 - B9
|
Tribuna Derthona Laterale
|
85 €
|
60 €
|
B1 - B5
|
Tribuna Bianconera Laterale
|
85 €
|
60 €
|
G1 - G2 - G3
|
Curva Derthona
|
56 €
|
39 €
|
G5
|
Curva Bianconera
|
50 €
|
35 €
Due le modalità per acquistare il pack:
– online su derthonabasket.vivaticket.it
– presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona nei seguenti orari:
• martedì 16:30 - 19:00
• mercoledì 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00
• giovedì 16.30 - 19:00
• venerdì 16:30 - 19:00
• sabato 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00 (solo per vendita merchandising)