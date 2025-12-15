Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tifosi dei Leoni, GIVE ME 5! Il nuovo pack per le sfide del girone di ritorno della Bertram

Parte oggi alle ore 14 il pack dedicato ai tifosi bianconeri, pensato per accompagnare la squadra nel rush decisivo verso i playoff. Da febbraio ad aprile i Leoni vivranno cinque sfide casalinghe fondamentali, sostenuti dal calore del proprio pubblico
5 min
Tifosi dei Leoni, GIVE ME 5! Il nuovo pack per le sfide del girone di ritorno della Bertram

Compri 5 e paghi 4. Il Derthona Basket lancia il GIVE ME 5 PACK per le gare con Apu Old Wild West Udine, Pallacanestro Trieste, Vanoli Cremona, Acqua S.Bernardo Cantù e Dolomiti Energia Trentino, cinque delle otto partite che la Bertram Derthona Tortona disputerà sul parquet amico della Nova Arena nel girone di ritorno di Serie A Unipol. 

Già dal nome del pack – acquistabile dalle ore 14 di oggi, lunedì 15 dicembre, sino a fine gennaio – è intuibile la necessità di far sentire alla squadra il calore costante da parte dei sostenitori dei Leoni, che da inizio febbraio a metà aprile potranno vivere l’emozione di questa cinquina di altre appassionanti sfide casalinghe della formazione bianconera, decisiva per la voglia di approdare ai playoff del roster allenato da Mario Fioretti.

Attraverso l’acquisto in combinata dei biglietti dei match, lo speciale pacchetto consentirà di assistere alle cinque partite al prezzo di quattro.

Questo il prezzo complessivo nei diversi settori:

SETTORE

NOME SETTORE

PACK INTERO  

PACK RIDOTTO (U18 e Over 65)

C1 - C2 - C3   

Poltrona

280 €

200 €

A3

Parterre Silver

280 €

200 €

A7 - A9

Parterre Derthona

220 €

152 €

A2 - A4

Parterre Bianconero

220 €

152 €

A6 - A10

Parterre Derthona Laterale

180 €

126 €

B7 - B8

Tribuna Derthona

96 €

67 €

B2 - B3 - B4

Tribuna Bianconera

96 €

67 €

B6 - B9

Tribuna Derthona Laterale

85 €

60 €

B1 - B5

Tribuna Bianconera Laterale   

85 €

60 €

G1 - G2 - G3  

Curva Derthona

56 €

39 €

G5

Curva Bianconera

50 €

35 €

 

Due le modalità per acquistare il pack:

– online su derthonabasket.vivaticket.it 
– presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona nei seguenti orari: 

    • martedì 16:30 - 19:00
    • mercoledì 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00
    • giovedì 16.30 - 19:00
    • venerdì 16:30 - 19:00
    • sabato 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00 (solo per vendita merchandising)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS