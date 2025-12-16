BEA Chieri: espugnata Lerici, i Leopardi tornano a vincere

LA GARA

Coach Conti è ancora alle prese con l’assenza di Lo Buono, mentre ritrova capitan Drame. L’approccio alla gara è positivo: i Leopardi entrano in campo con la testa giusta, eseguendo bene i giochi preparati e tenendo testa ai padroni di casa in un primo quarto equilibrato, che si chiude sul 16-17. Nel secondo periodo, però, la luce si spegne improvvisamente. Lerici alza i giri del motore in difesa, mettendo in crisi l’attacco arancione: Chieri subisce un blackout offensivo, le percentuali crollano e la fiducia nei propri mezzi vacilla. I liguri ne approfittano per piazzare un parziale importante, andando al riposo lungo avanti 35-26.

La scossa arriva negli spogliatoi. Al rientro in campo, quella che si vede è una BEA trasformata. La squadra alza drasticamente l’intensità difensiva, sporcando ogni pallone e controllando tutti i rimbalzi, sia difensivi che offensivi. L’energia ritrovata contagia l’attacco: Chieri seleziona tiri migliori, le percentuali si alzano e il parziale è decisivo. Lerici sbatte contro il muro eretto da Ruà e compagni e scivola indietro. Nell’ultima frazione i Leopardi gestiscono con maturità il vantaggio, toccando anche il +20 e chiudendo in totale controllo sul 50-67.

IL COMMENTO

«Sono davvero contento per come è arrivata questa vittoria – commenta coach Conti – Venivamo da un periodo in cui facevamo fatica a raccogliere quanto seminato e vincere in trasferta di 17 punti, concedendo solo 50 punti ai padroni di casa, ha un peso specifico importante. Soprattutto perché all’intervallo eravamo sotto di sette: la reazione vista nella ripresa racconta di una squadra che ha messo in campo carattere e solidità. I ragazzi hanno capito che ogni partita va affrontata con la massima umiltà, con tutti pronti a mettersi a disposizione e a sacrificarsi l’uno per l’altro. È questo lo spirito che serve in un campionato complicato come questo. Mi auguro che non sia un episodio isolato, ma un segnale di maturazione: la squadra sta comprendendo quanto sia difficile questo percorso e come vada affrontato. Faccio davvero i complimenti a tutti, perché è una vittoria importante per noi».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano ora tra le mura amiche del PalaGialdo per l’ultima gara del 2025 prima della pausa natalizia. Appuntamento fissato per domenica 21 dicembre alle ore 18:00, quando BEA ospiterà il CUS Torino per un derby che promette scintille.

GINO LANDINI-BEA CHIERI 50-67

Parziali (16-17, 34-27, 45-44)

LERICI: Giachetti 11, Schnyders 19, Putti 6, Maccari 5, Menicocci 6, Albanesi, Tripodi 3, Ridolfi, Sacchelli, Russi NE, Bicicchi NE. All. Corsolini

BEA: Boeri 14, Ruà 12, Gatti 10, Giacomelli 9, Drame 8, Tagliano 5, Possekel 5, Ferraresi 4, Galluccio, Viggiano, Dioum. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta