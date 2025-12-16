FIP Piemonte: Festa del Basket Piemontese

Riunite nella Cittadella dello Sport di Tortona le società che nella stagione 2024/2025 hanno saputo distinguersi nei rispettivi campionati, per la consueta Festa del Basket Piemontese.

Un’occasione per celebrare gli sforzi e il lavoro di un intero anno sportivo, capace di regalare le gioie di una vittoria, di una promozione o di storici risultati sui più grandi palcoscenici a livello nazionale. In questa serata unica, FIP Piemonte ha premiato le società per i loro traguardi, ma anche i singoli in grado di conquistare risultati di rilievo, fra atleti, allenatori e arbitri.

Presente alla festa anche il Presidente FIP Gianni Petrucci, che ha sottolineato l’incredibile lavoro dei Comitati Regionali nella promozione della pallacanestro e l’impegno costante su tutto il territorio nazionale per rendere questo sport uno dei più amati al mondo.

Presenti anche i rappresentanti di LBA e LBF, Marco Aloi, Consulente Commerciale di Lega Basket Serie A, e Protani Massimo, Presidente della Lega Basket Femminile, venuti a presentare le Coppe delle Final Eight di LBA e LBF, entrambe alla prima tappa del consueto “Roadshow Trophy”, in partenza proprio a Tortona, in occasione della festa. Il tour delle coppe attraverserà anche quest’anno diversi appuntamenti su suolo piemontese, in occasione di eventi e ricorrenze delle nostre società, in cui sarà possibile acquistare i biglietti per questo immancabile appuntamento sportivo Entrambi hanno sottolineato la capacità piemontese di riuscire a dare rilievo all’evento delle Final Eight, in una costante crescita di numeri e coinvolgimento da parte degli appassionati.

Dopo i saluti delle istituzioni da parte dell’Assessore allo Sport di Tortona Giordana Tramarin e un ringraziamento speciale ad Agrimontana, sponsor dell’evento, presente nella persona della General Manager Chiara Bardini, l’evento è proseguito con le premiazioni delle società capaci di conseguire risultati di rilievo all’interno delle proprie categorie, in una sfilata di successi che ha celebrato a tutto tondo le tante società piemontesi presenti.

Spazio anche a premiazioni di particolare rilievo internazionale, come quelle a Francesco Ferrari e Andrew Osawaru Osasuyi, vincitori dell’oro europeo con la Nazionale U20, e quelle a Gionata Zampolli e Daniele Benzoni, vincitori dell’oro mondiale con la nazionale Over 40. Si aggiunge a loro anche Simone Delli Guanti, preparatore fisico della Nazionale U15, vincitrice del Torneo dell’Amicizia 2025.

Assegnati infine anche i riconoscimenti di allenatore benemerito, a Renato Caputo, e di arbitro benemerito, a Cosimo Di Maggio, oltre alle Borse di Studio All. Regionale “Gaspare Borlengo” del CNA, consegnate a Pietro Danna e Andrea Del vecchio.

Da sottolineare in ultimo lo speciale riconoscimento per i padroni di casa del Derthona Basket, per aver tagliato il personale traguardo dei 70 anni di attività sul territorio, distinguendosi come una delle società che, da tanto tempo, si prodigano per il bene del movimento in Piemonte.

Il commento del Presidente Gianpaolo Mastromarco: «Un dovere riconoscere i meriti delle nostre società, che ogni giorno lavorano per dare continuità ai propri progetti sportivi, in un percorso che mira alla crescita della nostra amata pallacanestro sul territorio piemontese. Ci riempie d’orgoglio vedere tutto quello che stanno costruendo e celebrarle insieme ai loro risultati è il minimo che possiamo fare per ringraziarli del loro impegno verso il nostro sport. Anche quest’anno è stato un piacere ospitare le Coppe delle Final Eight di LBA e LBF, che per il quarto anno consecutivo si svolgeranno nella nostra regione. Un grazie a tutti coloro che sono stati presenti a questo nostro ultimo appuntamento dell’anno. L’augurio per tutti è che possa essere un 2026 pieno di soddisfazioni!”

Una serata conclusasi con il rinfresco offerto all’interno della facility della Cittadella dello Sport, protagonista anche di un tour guidato per coloro che l’avessero prenotato: oltre 50 persone coinvolte in quella che è stata la visita di una struttura innovativa, a oggi fra le migliori su suolo nazionale.