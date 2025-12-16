Tuttosport.com
Reale Mutua Basket Torino all’Ospedale Regina Margherita: un incontro di sorrisi e condivisione nel periodo natalizio

Il club gialloblù ha visitato il reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita, regalando un pomeriggio speciale ai piccoli pazienti. Un momento di condivisione e vicinanza vissuto insieme alle famiglie e allo staff sanitario
2 min
Reale Mutua Basket Torino all’Ospedale Regina Margherita: un incontro di sorrisi e condivisione nel periodo natalizio

 

Ci sono momenti che vanno oltre il parquet e oltre il risultato, momenti in cui lo sport diventa soprattutto vicinanza, ascolto e condivisione. La Reale Mutua Basket Torino ha fatto visita al reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita, trascorrendo un pomeriggio speciale insieme ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

A rappresentare il club gialloblù erano presenti il capitano Matteo Schina, Marco Cusin, Giovanni Severini e la mascotte Thor, che con la sua simpatia ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più sorridente. Nel pieno del clima natalizio, gli atleti hanno condiviso momenti di gioco e di vicinanza, portando regali ai piccoli pazienti, grazie al prezioso supporto di Reale Mutua e dei dipendenti dell'azienda Argotec, che hanno aderito con grande generosità alla raccolta di giochi da portare all’ospedale.

Un gesto semplice ma sentito, che ha permesso di regalare sorrisi e un momento di leggerezza a chi ogni giorno deve affrontare sfide molto difficili.

Reale Mutua Basket Torino desidera ringraziare la Direzione Sanità della Regione Piemonte e tutto il personale sanitario dell’Ospedale Regina Margherita, per l’accoglienza e per il lavoro straordinario che svolgono quotidianamente per i bambini e le loro famiglie.

Un pomeriggio lontano dal campo di gioco, ma capace di ricordare quanto lo sport possa essere uno strumento di condivisione, umanità e speranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

